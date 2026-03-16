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Futbol

"Será lindo el regresar a casa": André Jardine, sobre la vuelta de América al Estadio Azteca

Las Águilas se preparan para volver al ahora Estadio Banorte
Jorge Armando Hernández 00:22 - 16 marzo 2026
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El técnico de las Águilas habló tras la victoria ante Mazatlán, en el Estadio Ciudad de los Deportes

Luego de la contundente victoria ante Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes, América se prepara para volver al Estadio Azteca, ahora Banorte, de cara al cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.

Jardine elogió a sus fichajes como Vinicius Lima | MEXSPORT

¿Cómo le fue al América ante Mazatlán?

De la mano de sus brasileños, Raphael Veiga y Vinicius Lima, las Águilas dieron otro paso importante a los puestos de Liguilla, en un torneo que se les ha complicado por bajas y lesiones.

El conjunto dirigido por André Jardine poco a poco comienza a caminar en la senda del triunfo de cara al cierre del torneo, pero se le vienen rivales complicados, por lo que la casa, ahora el Estadio Ciudad de los Deportes, debe de pesar.

André Jardine ya ansía regresar al Azteca | Imago7

¿Urge la vuelta al Azteca?

André Jardine reveló que fue complicado para el América mudarse de estadio, pese a quedarse en la Ciudad de México, aunque considera que regresar al Coloso de Santa Úrsula será otro levantón para el equipo.

Perder nuestra casa después de ser Bicampeones no fue algo tan fácil de seguir. Va a ser muy lindo el regreso, vienen cosas buenas, el Azteca es de las grandes noticias de este cierre de torneo.
Estadio Azteca | MEXSPORT

¿Cuándo regresará el América al Estadio Azteca?

América tiene programada la vuelta a casa el 11 de abril de 2026 para la Jornada 14 del Clausura 2026, cuando recibe a Cruz Azul.

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