Alfredo Talavera recuerda el Clásico Nacional en el que pasó de héroe a villano en 30 segundos

En un reciente podcast, el exportero Alfredo Talavera revivió uno de los episodios más recordados de su carrera, el Clásico Nacional entre Guadalajara y Club América disputado el 1 de mayo de 2004. Aquel encuentro, celebrado en el Estadio Jalisco, terminó con victoria de las Águilas por 1-0 en un inmueble lleno.

En ese compromiso, Talavera tuvo su debut como titular con el conjunto rojiblanco y vivió una secuencia que marcó sus primeros pasos como arquero profesional. Durante los minutos finales, el entonces guardameta logró detener un penalti a Cuauhtémoc Blanco, uno de los cobradores más reconocidos del futbol mexicano. La acción generó la euforia de la afición local, que veía cómo su portero respondía en un momento clave.

Alfredo Talavera recordó los inicios de su carrera | IMAGO7

De la euforia al silencio en el Estadio Jalisco

La jugada que derivó en el penal ocurrió tras una falta dentro del área cometida por Johnny García sobre Blanco, misma que fue señalada por el árbitro Armando Archundia. El disparo fue contenido por Talavera, quien adivinó la trayectoria y evitó la caída de su equipo.

Sin embargo, la celebración duró poco. Apenas 30 segundos después, en el tiro de esquina posterior a la jugada, el joven portero salió a cortar el balón, pero no logró despejarlo con claridad. El esférico quedó en zona de peligro, donde Blanco alcanzó a peinarlo para dejarlo a Reinaldo Navia, quien, de espaldas a la portería, conectó una volea que terminó en el fondo de las redes al minuto 83, sellando el triunfo azulcrema.

Reinaldo Navia marcó el primer y único gol del Clásico Nacional del 2004 | MEXSPORT

Talavera reconoce el error como parte de su aprendizaje

Años después, ya retirado, Talavera compartió su perspectiva sobre aquella acción y reconoció el impacto emocional que vivió en ese momento, así como la enseñanza que le dejó en su carrera.

"Veo el video y digo 'increíble' porque Para mi fue una eternidad. Yo estaba con esa emoción de haber atajado el penal, festejando y allá Oswaldo (Sánchez) festejando... Viene el tiro de esquina y por la misma emoción no supe discernir de que 'ya pasó, ahora lo que sigue'", recordó el exfutbolista.

El exportero también detalló cómo vivió la jugada del gol y lo que significó en su proceso de formación: "Viene el centro, salgo y me queda muy alta volteo y ya nada más vi a Navia en el aire con su media tijera.... Tocaba, así tenía que ser para aprender de eso... Aprendí que la pelota más importante es la que sigue", finalizó.

Alfredo Talavera recordó su error en el Clásico Nacional del 2004 | MEXSPORT