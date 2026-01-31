¡Poder Americano! El plan maestro de Cadillac para conquistar la F1

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 representa uno de los hitos más complejos y politizados en la historia reciente del deporte. Tras años de rechazos, batallas legales y tensiones personales, la marca de General Motors (GM) debutará oficialmente en el campeonato de 2026.

En las siguientes líneas conoceremos la travesía de su camino para llegar a la Máxima categoría.

El Proyecto Andretti y la Resistencia de la F1

El camino comenzó con la ambición de Michael Andretti de expandir su imperio de Andretti Global a la F1. A pesar de obtener el visto bueno técnico de la FIA en 2023, la Formula One Management (FOM) —dueña de los derechos comerciales— bloqueó la entrada.

El conflicto con Greg Maffei: La relación entre los Andretti y el entonces CEO de Liberty Media, Greg Maffei, fue extremadamente tensa. Mario Andretti reveló públicamente que Maffei le dijo personalmente en un evento: "Haré todo lo que esté en mi mano para que Michael nunca entre en la Fórmula 1". Esta animosidad personal, sumada al temor de los otros 10 equipos de dividir sus ganancias, fue el principal obstáculo.

Checo Pérez y Valtteri Bottas comenzaron con las pruebas con Cadillac | @Cadillac_F1

La intervención política: El rechazo provocó una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. por posibles prácticas monopólicas, lo que finalmente forzó a Liberty Media a negociar.

Para que el equipo fuera aceptado, Michael Andretti tuvo que salir de la organización en la gestión operativa a finales de 2024. El proyecto se reestructuró bajo la entidad TWG Global (liderada por Dan Towriss) y pasó a llamarse formalmente Cadillac Formula 1 Team. Esto eliminó el "factor Andretti" que incomodaba a la FOM y puso el peso de la marca General Motors al frente.

Cadillac no es el primer equipo estadounidense en la historia de la F1 y se suma a una lista corta pero ilustre de escuderías de ese país:

Eagle (1966-1968): Es la única escudería que ha ganado una carrera de F1 con un coche y piloto estadounidenses. Fue el Gran Premio de Bélgica en 1967 en las manos de su piloto y fundador, Dan Gurney.

Penske (1974-1976): Logró una victoria en Austria con el britanico John Watson en 1976.

Shadow y Parnelli (70s): Shadow compitió en 104 Grandes Premios entre 1973 y 1979, mientras que Parnelli existió de 1974 a 1976 presente en 16 carreras. Ambas fueron intentos valientes que sufrieron por falta de presupuesto.

USF1 (2010): Un proyecto muy publicitado en su momento pero que nunca llegó a poner un auto en pista.

Haas F1 Team (2016-presente): El equipo de Gene Haas utiliza un modelo de negocio basado en la compra de piezas a terceros incluyendo el motor Ferrari.

Checo habló tras su regreso a la F1 con Cadillac | @SChecoPerez

Personal clave y operación:

Dan Towriss: CEO / Propietario (TWG Global).Socio financiero clave de Andretti y dueño de Gainbridge.

Graeme Lowdon: Director de Equipo (Team Principal). Ex-director de Marussia/Manor F1.

Nick Chester: Director Técnico. Ex-director técnico de Renault F1.

Pat Symonds: Consejero Ejecutivo. Ex-director técnico de la F1 y Benetton/Renault.

John McQuilliam: Jefe de Diseño. Veterano de Williams, Jordan y Marussia.

El equipo opera desde una sede de vanguardia en Fishers, Indiana, con apoyo técnico en Silverstone (Reino Unido) y Charlotte, Carolina del Norte.

El Papel de Mario Andretti

A sus 85 años, la leyenda y campeón del mundo de 1978, Mario Andretti, desempeña un rol institucional fundamental. Tras la salida operativa de su hijo Michael, Mario fue nombrado Director en la Junta Directiva del equipo. Actúa como embajador global y enlace político, Mario Andretti es el rostro de la legitimidad deportiva del proyecto frente a la FIA y Liberty Media.

El Motor Cadillac: La escudería pasará de ser Cliente en 2026 y 2027 a fabricante de su propia unidad de potencia a partir de 2028

Uno de los puntos críticos para la aprobación fue que GM no fuera solo un patrocinador, sino un fabricante de su propia unidad de competencia al 100%, incluyendo el motor.

Fase de Transición (2026-2027): Cadillac debutará utilizando motores Ferrari (aunque reetiquetados o con colaboración técnica). Se eligió a Ferrari por la relación histórica de Mario Andretti con la marca de Maranello.

Motor Propio (2028 en adelante): GM ya se registró formalmente ante la FIA como fabricante de unidades de potencia. El desarrollo está en marcha en sus centros técnicos de Warren, Michigan. Se centrarán en la nueva normativa de 2026 que exige un 50% de potencia eléctrica y combustibles 100% sostenibles.

General Motors no quiere ser un simple constructor; su objetivo es demostrar que la ingeniería estadounidense puede vencer a Mercedes, Ferrari y Honda. El desarrollo se centra en los siguientes puntos clave:

Infraestructura en Warren, Michigan: GM designó una parte masiva de su Global Technical Center exclusivamente al proyecto de F1. Ya están realizando pruebas dinámicas con prototipos de un solo cilindro para validar la combustión.

La Gestión de la Energía: La normativa 2026 elimina el MGU-H (que recuperaba energía calorífica de los gases de escape) y potencia radicalmente el MGU-K (recuperación de energía cinética). Cadillac está enfocando sus recursos en la química de las celdas de batería, aprovechando su experiencia previa con la plataforma Ultium de sus vehículos de calle.

Combustibles Sintéticos: Están trabajando junto a socios estratégicos para desarrollar un combustible 100% sostenible que no sacrifique la potencia del motor de combustión interna (ICE), un motor de combustión interna V6 de 1.6 litros turbo.

Nota: Al entrar como motorista nuevo en 2028, Cadillac recibirá beneficios regulatorios, como horas adicionales de banco de pruebas y un límite de gasto ligeramente superior para alcanzar a los fabricantes establecidos.

La unidad de potencia para 2026 será un motor de combustión interna V6 Turbo, pero la parte eléctrica pasará de aportar 120 kW a 350 kW (casi 470 HP).

Igualdad de condiciones: Todos los fabricantes de motores están sufriendo para lograr que la batería no se agote a mitad de la recta. Cadillac, al observar los errores de otros durante 2024 y 2025, puede optimizar el empaquetado de su chasis para la refrigeración masiva que requerirán estas baterías.

La elección de los pilotos es un tema de debate intenso entre el marketing (necesidad de un estadounidense) y la competitividad (necesidad de experiencia). Por tanto, Sergio Pérez y Valtteri Bottas como titulares y Guanyu Zhou como piloto de pruebas, desarrollo y reserva obedecen a esa necesidad.

Es el protegido de la estructura Andretti. Es un piloto rápido, pero ha sufrido para conseguir los puntos necesarios para la Superlicencia de la FIA. Sí Cadillac logra que compita con éxito al menos la Fórmula 2 en Europa o si la FIA flexibiliza los criterios ante la entrada del equipo, Herta es el candidato número uno para ocupar un asiento "nacional".

Checo Pérez durante el shakedown de Cadillac | X: @F1

La Transición: El acuerdo con Ferrari

Para 2026 y 2027, Cadillac operará con lo que en el paddock se denomina un motor "cliente". Aunque el motor será Ferrari, la integración del chasis Cadillac con la unidad de potencia italiana es el primer gran reto de Nick Chester.

Esta alianza es estratégica: les permite aprender los procesos operativos de la F1 (logística, gestión de energía en carrera, mapas de motor) antes de lanzar su propio motor en 2028 y convertirse en un equipo integral.

La nueva normativa de 2026 es la "hoja en blanco" perfecta para Cadillac. A diferencia de otros años, donde un equipo nuevo tiene que copiar lo que ya funciona, en 2026 todos los equipos —desde Red Bull hasta Ferrari— empezarán desde cero.

Por primera vez en la historia, los autos de F1 tendrán sistemas móviles tanto en el alerón delantero como en el trasero.

La ventaja para Cadillac: Al no tener un diseño previo que defender, el equipo de Nick Chester puede diseñar el chasis pensando exclusivamente en estos mecanismos móviles. Los equipos establecidos a veces sufren de "inercia de diseño", tratando de adaptar conceptos viejos a reglas nuevas; Cadillac está construyendo su túnel de viento y simuladores específicamente para esta tecnología.

Los autos de 2026 serán más cortos, más estrechos y 30 kg más ligeros.

Agilidad: Cadillac está reclutando ingenieros expertos en materiales compuestos de la industria aeroespacial estadounidense. Esto les da una ventaja competitiva en la creación de un chasis que cumpla con el peso mínimo, algo que a los equipos actuales les ha costado mucho trabajo en los últimos años.

El equipo humano frente al reto

Para ejecutar esto, el personal clave que mencionamos antes está dividido en dos frentes:

Sede de Silverstone (UK): Cerca de 200 ingenieros trabajan en el diseño del chasis y la aerodinámica dinámica. Estar en el "Silicon Valley" de la F1 les permite "robar" talento de Mercedes y Red Bull que ya sabe qué falló en los autos actuales.

Sede de Warren (USA): Se enfocan en la integración de sistemas térmicos. La potencia bruta del motor Ferrari (en 2026) es una garantía, lo que permite a Cadillac enfocarse al 100% en que el coche sea eficiente aerodinámicamente.

El ingreso de General Motors a la Fórmula 1 no es una coincidencia, sino un movimiento fríamente calculado gracias al Techo Presupuestario (Cost Cap). Antes de 2021, la categoría era un "barril sin fondo" donde potencias como Ferrari o Mercedes gastan más de 400 MDD anuales, haciendo imposible la competencia para cualquier novato. Hoy, Cadillac entra en un juego donde la billetera no lo es todo.

Para el 2026, el límite financiero sufrirá una transformación radical, elevándose de los 135 MDD actuales a aproximadamente 215 millones de dólares. Este incremento del 60% responde a la inflación global y a la necesidad de incluir salarios de empleados que antes estaban exentos, una medida impulsada para equilibrar los costos laborales internacionales. Aunque los sueldos de los pilotos y los tres altos ejecutivos mejor pagados siguen fuera del conteo, la regulación obliga a una eficiencia intelectual absoluta: ya no gana quien más gasta, sino quien mejor administra.

Para Cadillac, esta es la "llave maestra". Al entrar bajo estas reglas, saben que Red Bull, Ferrari o Mercedes no podrán asfixiarlos con presupuestos infinitos. Además, el equipo estadounidense está sacando provecho del CapEx (Capital Expenditure), una normativa que permite a los equipos nuevos invertir montos mayores en infraestructura (fábricas y simuladores) para alcanzar el nivel de los grandes.

Gracias a esto, la nueva sede en Fishers, Indiana, nace con tecnología de punta de General Motors, permitiéndoles competir de tú a tú desde el primer día. Cadillac no solo viene a correr; viene a demostrar que, con reglas claras y un presupuesto controlado, el ingenio de Detroit puede arrebatarle el podio a la aristocracia europea.

La resistencia inicial de los equipos existentes (liderados por figuras como Toto Wolff y Christian Horner) era puramente económica. En la F1, el dinero de los premios se reparte entre los 10 equipos actuales. Un equipo 11 significaba "repartir el mismo pastel entre más gente".

Sin embargo, el acuerdo de entrada de Cadillac incluyó dos condiciones financieras clave:

Cuota de Antidilución: Cadillac debe pagar una cifra cercana a los $600 millones de dólares (o más, según los términos finales de 2026) que se reparte entre los otros 10 equipos para compensar la pérdida de premios.

Valor de Marca: General Motors demostró que su presencia aumentará el valor total de la F1 en el mercado estadounidense, atrayendo nuevos patrocinadores y aumentando los ingresos por televisión, lo que al final hace que el "pastel" sea más grande para todos.

A diferencia de un equipo privado, Cadillac tiene una ventaja contable: el intercambio de tecnología. GM puede realizar investigaciones en sus laboratorios de producción de vehículos de calle y luego transferir ciertos conocimientos a la división de F1. Aunque la FIA vigila esto de cerca para evitar que se salten el techo presupuestario, la infraestructura compartida le da a Cadillac una base que un equipo pequeño como Haas nunca tendrá.

Con el dinero y la infraestructura asegurados, el gran misterio ahora es la identidad visual que se conocerá definitivamente el 8 de febrero de 2026 durante la celebración del Super Bowl.

Históricamente, los equipos nuevos tardan 5 años en ganar. Sin embargo, con el techo presupuestario (que limita cuánto pueden gastar los equipos en cada temporada) y el acceso a la tecnología de General Motors, Cadillac aspira a estar en la mitad de la tabla alta desde su primera temporada.

La publicidad y mercadotecnia gracias a su participación, además, asegura una visión de la marca a nivel mundial, con sus tres pilotos que terminaran siendo el vínculo en las activaciones que durante el campeonato mundial se irán presentando a lo largo de la temporada, dejando claro que el deporte va de la mano el negocio que aporta mucho más al aspecto puramente deportivo y romántico del automovilismo del más alto nivel de la Fórmula 1.