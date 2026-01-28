Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Formula1

F1 2026: ¿Quiénes serán los pilotos de reserva para la próxima temporada?

Ellos son los pilotos de reserva de la Fórmula 1 en 2026
F1 2026: ¿Quiénes serán los pilotos de reserva para la próxima temporada?
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:54 - 27 enero 2026
Patricio O'Ward y Yuki Tsunoda son dos de los nombres que destacan entre los pilotos de reserva

La cuenta regresiva para el inicio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 sigue su marcha y esta semana comenzaron las primeras pruebas de los nuevos monoplazas de los equipos en Barcelona. Con la nueva reglamentación, la FIA determinó tener una semana adicional de test, para que los pilotos se acoplen a los motores híbridos que habrá este año. 

En ese contexto, por ahora han sido solo los pilotos titulares los que han salido a pista. Sin embargo, su labor no será la única que tenga relevancia este 2026 y el papel de los pilotos de reserva y los de pruebas, como Patricio O'Ward o Yuki Tsunoda, será fundamental para las escuderías. 

Pato O'Ward será nuevamente el piloto de reserva de McLaren
Pato O'Ward será nuevamente el piloto de reserva de McLaren

¿Qué es un piloto de reserva y un piloto de pruebas?

El primer caso se refiere a los pilotos que están disponibles reemplazar a un piloto titular en caso de que este se lesione o no pueda competir por alguna otra razón, además de que apoya en sesiones de entrenamiento y pruebas. El segundo no compite, pero ayuda en el desarrollo del auto. Muchas escuderías dejan ambas funciones al mismo piloto, mientras que otras tienen más de uno para repartir las responsabilidad. 

Pilotos de reserva y de pruebas en la F1 2026

Por ahora, son tres nombres los que destacan: O'Ward, Tsunoda y Guanyu Zhou. El mexicano lleva ya varios años cumpliendo la labor de tercer piloto (reserva y pruebas) con McLaren, un rol que alterna con su compromiso en la IndyCar Series. Junto con él Leonardo Fornaroli será piloto de pruebas con los de Woking, cuando el regiomontano tenga agenda apretada. 

Yuki se mantendrá con Red Bull pero como piloto de reserva
Yuki se mantendrá con Red Bull pero como piloto de reserva

Mientras que en el caso de Tsunoda, se mantendrá con Red Bull, pero ya no como compañero de Max Verstappen, sino como tercer piloto. Por su parte, Zhou seguirá en esa función, pero no con Ferrari, escudería con la cual estuvo en 2025, porque firmó contrato con la debutante Cadillac, donde se reencontrará con Valtteri Bottas, su compañero en Alfa Romeo y Sauber entre 2022 y 2024.

De momento, Alpine no tiene confirmado quién será el piloto de pruebas y de reserva que apoyará tanto en los Grandes Premios como en el trabajo de simulador. Sin embargo, todo apunta a que Paul Aron y Kush Maini mantendrán ese puesto y se alternarán en sus funciones. 

Zhou se reencontrará con Bottas en Cadillac
Zhou se reencontrará con Bottas en Cadillac

Mientras que Mercedes, Haas y Audi tampoco tienen un nombre oficial. En el caso del equipo estadounidense, Ryo Hirakawa estuvo en temporadas pasadas, por lo que diversos medios consideran que repetirá en la Temporada 2026 y con las Flechas Plateadas, distintas versiones apuntan a Frederik Vesti. En cambio, con los alemanes todavía no está claro quién acompañará a Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg

  • Red Bull: Yuki Tsunoda

  • McLaren: Patricio O'Ward y Leonardo Fornaroli

  • Mercedes: Frederik Vesti (no oficial)

  • Ferrari: Antonio Giovinazzi

  • Cadillac: Guanyu Zhou y Colton Herta

  • Aston Martin: Jak Crawford y Stoffel Vandoorne

  • Alpine: Paul Aron y Kush Maini (no oficiales)

  • Racing Bulls: Ayumu Iwasa

  • Haas: Por confirmar

  • Williams: Luke Browning

  • Audi: Por confirmar

Ayumu Iwasa acompañará a Lawson y Lindblad en 2026 con Racing Bulls
Ayumu Iwasa acompañará a Lawson y Lindblad en 2026 con Racing Bulls
