Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Vuelve a TUDN? Salió de Fox Sports y da el "sí" para regresar a Televisa

José Pablo Coello, Pepe Segarra y Ernesto Del Valle | CAPTURA
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:48 - 14 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El analista y narrado ex de Fox Sports, deja la puerta abierta para un posible regreso a TUDN

La reestructuración interna en Fox Sports (Grupo Lauman) continúa cobrando factura entre sus rostros más emblemáticos. Tras el reciente anuncio de su salida de la cadena, el narrador y analista José Pablo Coello ha comenzado a despejar dudas sobre su futuro, dejando la puerta abierta a un destino que conoce bien: Televisa.

Luego de casi dos décadas consolidándose como una de las voces principales en las transmisiones de NFL y béisbol en Fox Sports, Coello utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores, quienes no tardaron en cuestionarlo sobre el siguiente paso en su carrera profesional.

José Pablo Coello se va de Fox Sports México | IG: @jpcoellofox

DA EL SÍ A TUDN

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en la plataforma X (antes Twitter), el periodista fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de integrarse a las filas de TUDN. Ante la pregunta "¿Regresarías a TUDN?", Coello fue tajante y directo en su respuesta con un simple pero contundente: "Sí".

Cabe recordar que los inicios de su trayectoria se dieron precisamente en la empresa de Chapultepec, antes de dar el salto a Fox Sports, donde se convirtió en un referente de la información deportiva en México.

¿EL NUEVO TERCER AMIGO?

La respuesta de Coello desató de inmediato las especulaciones entre los aficionados, especialmente aquellos que añoran las épocas doradas de las transmisiones de las Grandes Ligas y la NFL. Algunos usuarios sugirieron que José Pablo podría ser el "nuevo" tercer integrante para acompañar a los históricos Toño de Valdés y Enrique Burak.

Incluso, hubo quienes fueron más allá y pidieron que, en caso de concretarse su llegada a TUDN, se gestione el regreso de Pepe Segarra (quien actualmente labora en Fox Sports) para reunir nuevamente a la alineación original de los "Tres Amigos".

José Pablo Coello se va de Fox Sports México | IG: @jpcoellofox

Aunque por ahora no existe un anuncio oficial sobre su incorporación a ninguna empresa, la disposición de José Pablo Coello para volver a Televisa marca el inicio de lo que podría ser uno de los movimientos más relevantes en los medios deportivos nacionales para este 2026.

Últimos videos
Lo Último
15:40 ‘Oviedo sí, Pachuca no’: Afición del Real Oviedo se provincia ante la gestión de Grupo Pachuca
15:20 Sin Cristiano Ronaldo Al Nassr aplasta a Al Khaleej Club
15:00 Maxx Crosby y los traspasos caídos que sacudieron la NFL
14:59 ¿Un chisguete? El cómico momento de Luca Orellano con un aficionado de Rayados de Monterrey
14:45 Obed Vargas, feliz y satisfecho tras primera titularidad con el Atlético de Madrid
14:41 ¡Superlíder! Arsenal derrota al Everton con un agónico gol de Max Dowman
14:36 Alerta Conavi: estafadores usan WhatsApp para ofrecer vivienda falsa
13:54 Real Betis vs Celta Vigo: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 28 de LaLiga?
13:49 Christian Nodal GRATIS en el Edomex: todos los detalles para asisitir a su concierto
13:48 ¿Vuelve a TUDN? Salió de Fox Sports y da el "sí" para regresar a Televisa
Tendencia
1
Futbol ¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
2
Futbol Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"
3
Futbol ¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
4
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
5
Contra ¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar
6
Fórmula 1 Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1: "cambie mi simulador por Mario Kart"
Te recomendamos
‘Oviedo sí, Pachuca no’: Afición del Real Oviedo se provincia ante la gestión de Grupo Pachuca
Futbol
14/03/2026
‘Oviedo sí, Pachuca no’: Afición del Real Oviedo se provincia ante la gestión de Grupo Pachuca
Sin Cristiano Ronaldo Al Nassr aplasta a Al Khaleej Club
Futbol
14/03/2026
Sin Cristiano Ronaldo Al Nassr aplasta a Al Khaleej Club
Maxx Crosby y los traspasos caídos que sacudieron la NFL
NFL
14/03/2026
Maxx Crosby y los traspasos caídos que sacudieron la NFL
¿Un chisguete? El cómico momento de Luca Orellano con un aficionado de Rayados de Monterrey
Empelotados
14/03/2026
¿Un chisguete? El cómico momento de Luca Orellano con un aficionado de Rayados de Monterrey
Obed Vargas, feliz y satisfecho tras primera titularidad con el Atlético de Madrid
Futbol
14/03/2026
Obed Vargas, feliz y satisfecho tras primera titularidad con el Atlético de Madrid
¡Superlíder! Arsenal derrota al Everton con un agónico gol de Max Dowman
Futbol
14/03/2026
¡Superlíder! Arsenal derrota al Everton con un agónico gol de Max Dowman