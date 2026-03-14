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¿Vuelve a TUDN? Salió de Fox Sports y da el "sí" para regresar a Televisa
La reestructuración interna en Fox Sports (Grupo Lauman) continúa cobrando factura entre sus rostros más emblemáticos. Tras el reciente anuncio de su salida de la cadena, el narrador y analista José Pablo Coello ha comenzado a despejar dudas sobre su futuro, dejando la puerta abierta a un destino que conoce bien: Televisa.
Luego de casi dos décadas consolidándose como una de las voces principales en las transmisiones de NFL y béisbol en Fox Sports, Coello utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores, quienes no tardaron en cuestionarlo sobre el siguiente paso en su carrera profesional.
DA EL SÍ A TUDN
A través de una dinámica de preguntas y respuestas en la plataforma X (antes Twitter), el periodista fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de integrarse a las filas de TUDN. Ante la pregunta "¿Regresarías a TUDN?", Coello fue tajante y directo en su respuesta con un simple pero contundente: "Sí".
Cabe recordar que los inicios de su trayectoria se dieron precisamente en la empresa de Chapultepec, antes de dar el salto a Fox Sports, donde se convirtió en un referente de la información deportiva en México.
March 12, 2026
¿EL NUEVO TERCER AMIGO?
La respuesta de Coello desató de inmediato las especulaciones entre los aficionados, especialmente aquellos que añoran las épocas doradas de las transmisiones de las Grandes Ligas y la NFL. Algunos usuarios sugirieron que José Pablo podría ser el "nuevo" tercer integrante para acompañar a los históricos Toño de Valdés y Enrique Burak.
Incluso, hubo quienes fueron más allá y pidieron que, en caso de concretarse su llegada a TUDN, se gestione el regreso de Pepe Segarra (quien actualmente labora en Fox Sports) para reunir nuevamente a la alineación original de los "Tres Amigos".
Aunque por ahora no existe un anuncio oficial sobre su incorporación a ninguna empresa, la disposición de José Pablo Coello para volver a Televisa marca el inicio de lo que podría ser uno de los movimientos más relevantes en los medios deportivos nacionales para este 2026.
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