¿Miroslava Montemayor a TV Azteca? Esto dijo la presentadora de TNT Sports

La conductora y periodista deportiva Miroslava Montemayor volvió a generar conversación en redes sociales luego de responder con ironía a los rumores que la colocan en medio de posibles movimientos televisivos rumbo al Mundial 2026. La presentadora utilizó su cuenta de X para reaccionar a las especulaciones que la vinculan con un supuesto arribo de TNT Sports a la programación de TV Azteca para la cobertura de la Copa del Mundo.

Todo comenzó cuando distintos comentarios en redes insinuaban que Montemayor podría formar parte de un eventual proyecto televisivo de cara al Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá. Ante la ola de especulaciones, la comunicadora decidió responder de manera breve pero contundente con un mensaje que rápidamente se viralizó.

Miroslava Montemayor, conductora de TNT Sports | IG: miroslavamont

¿Qué dijo Miroslava?

“Primero nuevo novio después nuevo trabajo ¿qué sigue???”, escribió la conductora en su perfil, dejando ver que se toma con humor los rumores que han circulado en los últimos días. Su publicación provocó cientos de reacciones entre seguidores y aficionados al futbol, quienes no tardaron en interpretar la frase como una referencia directa a los comentarios que han surgido recientemente sobre su vida personal y profesional.

Todo esto haciendo referencia al supuesto vínculo con Antonio Briseño, actual jugador del Toluca. En días recientes, las redes sociales fueron testigos de los intercambios de mensajes entre ambos, lo que desató rumores sobre una posible relación.

Miroslava Montemayor y Marion Reimers | IG: miroslavamont

Mientras tanto, la segunda parte de su comentario hace alusión a las versiones que apuntan a un eventual cambio laboral. Los rumores han surgido sobre que la periodista podría integrarse a un proyecto televisivo vinculado con TNT Sports en colaboración con TV Azteca para la cobertura mundialista, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre dicho movimiento.

Se ausenta de TNT Sports

A la par de estas especulaciones, Montemayor previamente resaltó que se ausentará durante algunas semanas de sus actividades profesionales. La conductora explicó que la pausa se debe a una situación física que requiere atención, luego de sufrir un percance que obligará a realizar un procedimiento en su pierna.

La conductora hizo oficial su ausencia durante la previa del Real Madrid y Manchester City, por la necesidad de atender la lesión. Aunque no dio mayores detalles sobre la gravedad, sí adelantó que necesitará tiempo para recuperarse adecuadamente.

Miroslava Montemayor confirma colaboración con División Minúscula | INSTAGRAM: @miroslavamont