TV Azteca revela partidos del Mundial 2026 que transmitirán

TV Azteca confirmó la lista de encuentros que transmitirá durante la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, certamen que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La cadena del Ajusco contará con una selección de partidos destacados en los que participarán algunas de las selecciones más importantes del futbol internacional.

El calendario arrancará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica dentro del Grupo A. Un día después, el 12 de junio, se transmitirá el duelo entre Estados Unidos y Paraguay correspondiente al Grupo D.

La programación continuará el, en el tercer día de la justa, 13 de junio con el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos en el Grupo C, mientras que el 14 de junio se podrá ver el choque entre Países Bajos y Japón dentro del Grupo F.

Para el 16 de junio, la señal del Ajusco transmitirá el duelo entre la campeona Argentina y Argelia del Grupo J. Posteriormente, el 17 de junio, llegará uno de los encuentros europeos más atractivos de la fase inicial: Inglaterra frente a Croacia en el Grupo L.

El 18 de junio volverá a aparecer México en pantalla cuando enfrente a Corea del Sur en el Grupo A. Al día siguiente, el 19 de junio, Brasil tendrá su segundo compromiso en la programación contra Haití.

Obed Vargas en un juego de la Selección Mexicana | Imago7

La agenda seguirá el 20 de junio con el duelo de Países Bajos frente al ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Un día después, el 21 de junio, se emitirá el encuentro entre España y Arabia Saudita del Grupo H.

La fase de grupos continuará con el partido entre Noruega y Senegal el 22 de junio, seguido por el duelo del 23 de junio entre Colombia y el representante que surja del repechaje entre Congo, Selección de Jamaica o Nueva Caledonia.

El 24 de junio, México disputará su tercer encuentro de la fase de grupos frente al ganador del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Selección de Irlanda. El 25 de junio se transmitirá el choque entre Ecuador y Alemania del Grupo E.

Panorámica del MetLife Stadium, donde está previsto celebrarse la Final del Mundial 2026 el 19 de julio | MEXSPORT

¿Tendrá Fase Final?

Finalmente, el 26 de junio se podrá ver el duelo entre Uruguay y España, mientras que el 27 de junio cerrará la fase de grupos en la señal de TV Azteca con el partido entre Panamá e Inglaterra. Además de estos encuentros, la televisora también confirmó que transmitirá cuatro partidos de Dieciseisavos de Final, cuatro de Octavos de Final y dos de Cuartos de Final, ampliando su cobertura rumbo a las etapas decisivas del Mundial 2026.

Partidos que transmitirán

11 de junio - México vs Sudáfrica - Grupo A

12 de junio- Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D

13 de junio - Brasil vs Marruecos - Grupo C

14 de junio Países Bajos vs Japón - Grupo F

16 de junio - Argentina vs ARgelia - Grupo J

17 de junio Inglaterra vs Croacia -Grupo L

18 de junio México vs Corea del Sur- Grupo A

19 de junio Brasil vs Haití - Grupo C

20 de junio Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania - Grupo F

21 de junio - España vs Arabia Saudita -Grupo H

22 de junio - Noruega vs Senegal - Grupo I

23 de junio - Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia - Grupo K

24 de junio - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México - Grupo A

25 de junio - Ecuador vs Alemania - Grupo E

26 de junio - Uruguay vs España - Grupo H

27 de junio Panamá vs Inglaterra - Grupo L