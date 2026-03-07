Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

TV Azteca revela partidos del Mundial 2026 que transmitirán

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca l RÉCORD
Christian Martinoli, narrador de TV Azteca l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 13:06 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tendrán todos los partidos de la Selección Mexicana

TV Azteca confirmó la lista de encuentros que transmitirá durante la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, certamen que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La cadena del Ajusco contará con una selección de partidos destacados en los que participarán algunas de las selecciones más importantes del futbol internacional.

El calendario arrancará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica dentro del Grupo A. Un día después, el 12 de junio, se transmitirá el duelo entre Estados Unidos y Paraguay correspondiente al Grupo D.

La programación continuará el, en el tercer día de la justa, 13 de junio con el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos en el Grupo C, mientras que el 14 de junio se podrá ver el choque entre Países Bajos y Japón dentro del Grupo F.

DETALLES de la llegada de GIGNAC a TV AZTECA para el MUNDIAL

Para el 16 de junio, la señal del Ajusco transmitirá el duelo entre la campeona Argentina y Argelia del Grupo J. Posteriormente, el 17 de junio, llegará uno de los encuentros europeos más atractivos de la fase inicial: Inglaterra frente a Croacia en el Grupo L.

El 18 de junio volverá a aparecer México en pantalla cuando enfrente a Corea del Sur en el Grupo A. Al día siguiente, el 19 de junio, Brasil tendrá su segundo compromiso en la programación contra Haití.

Obed Vargas en un juego de la Selección Mexicana | Imago7

La agenda seguirá el 20 de junio con el duelo de Países Bajos frente al ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Un día después, el 21 de junio, se emitirá el encuentro entre España y Arabia Saudita del Grupo H.

La fase de grupos continuará con el partido entre Noruega y Senegal el 22 de junio, seguido por el duelo del 23 de junio entre Colombia y el representante que surja del repechaje entre Congo, Selección de Jamaica o Nueva Caledonia.

El 24 de junio, México disputará su tercer encuentro de la fase de grupos frente al ganador del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Selección de Irlanda. El 25 de junio se transmitirá el choque entre Ecuador y Alemania del Grupo E.

Panorámica del MetLife Stadium, donde está previsto celebrarse la Final del Mundial 2026 el 19 de julio | MEXSPORT
Panorámica del MetLife Stadium, donde está previsto celebrarse la Final del Mundial 2026 el 19 de julio | MEXSPORT

¿Tendrá Fase Final?

Finalmente, el 26 de junio se podrá ver el duelo entre Uruguay y España, mientras que el 27 de junio cerrará la fase de grupos en la señal de TV Azteca con el partido entre Panamá e Inglaterra. Además de estos encuentros, la televisora también confirmó que transmitirá cuatro partidos de Dieciseisavos de Final, cuatro de Octavos de Final y dos de Cuartos de Final, ampliando su cobertura rumbo a las etapas decisivas del Mundial 2026.

Partidos que transmitirán

11 de junio - México vs Sudáfrica - Grupo A

12 de junio- Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D

13 de junio - Brasil vs Marruecos - Grupo C

14 de junio Países Bajos vs Japón - Grupo F 

16 de junio - Argentina vs ARgelia - Grupo J

17 de junio Inglaterra vs Croacia -Grupo L

18 de junio México vs Corea del Sur- Grupo A

19 de junio Brasil vs Haití - Grupo C

20 de junio Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania - Grupo F

21 de junio - España vs Arabia Saudita -Grupo H

22 de junio - Noruega vs Senegal - Grupo I

23 de junio - Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia - Grupo K

24 de junio - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México - Grupo A

25 de junio - Ecuador vs Alemania - Grupo E

26 de junio - Uruguay vs España - Grupo H

27 de junio Panamá vs Inglaterra - Grupo L

Además de 4 partidos de Dieciseisavos, 4 de Octavos de Final y dos de Cuartos de Final

Últimos videos
Lo Último
14:08 Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
13:51 Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
13:49 FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
13:32 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
13:27 Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
13:14 Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas
13:07 Jugador de la Real Sociedad B denuncia insulto racista en partido ante Castellón
13:06 TV Azteca revela partidos del Mundial 2026 que transmitirán
12:25 VIDEO: Encaran a Flor “N” tras salir del juzgado; vecinos exigen justicia por perritos envenenados
12:24 Rubén Omar Romano revela fuerte pelea con Ricardo La Volpe: "Se rompió la amistad"
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
Futbol
07/03/2026
Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
Empelotados
07/03/2026
Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
Contra
07/03/2026
FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
Fórmula 1
07/03/2026
Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
Futbol Nacional
07/03/2026
Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas
Contra
07/03/2026
Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas