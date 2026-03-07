Jugador de la Real Sociedad B denuncia insulto racista en partido ante Castellón

El encuentro entre la Real Sociedad B y el CD Castellón se vio marcado por una fuerte polémica luego de que el futbolista Kazunari Kita denunciara haber recibido un insulto racista durante el partido.

De acuerdo al acta del árbitro, el jugador señaló que el comentario ofensivo habría sido realizado por el futbolista Alberto Jiménez, lo que provocó que el árbitro activara el protocolo antirracista durante el encuentro.

El árbitro activó el protocolo contra el racismo

Tras la denuncia del jugador, el acta oficial del colegiado Alonso Denawolf fue la siguiente: “En el minuto 94 de partido se activó el protocolo antiracista, debido a que el dorsal n.º 15 de la Real Sociedad, Kazunari Kita, me comenta que el n.º 5 de Castellón, Alberto Jiménez, se dirige a él con los siguientes términos: ‘P*** Chino’. Este insulto no ha sido escuchado por ningún integrante del cuerpo arbitral”.

Kazunari Kita con la Real Sociedad B | ig: Kazunari Kita

Al no tener una declaración oficial de parte de ambos jugadores y sus entrenadores, se hará la investigación pertinente por las autoridades disciplinarias del futbol español.

Real Sociedad en celebración luego de la victoria contra Barcelona en LaLiga | AP

Los casos del racismo siguen aquejando a España

Una vez incluido en el informe arbitral, el caso podría pasar a revisión de los organismos competentes, quienes determinarán si existe una sanción para el jugador señalado.

Lo triste de esta situación es que en casos como en Benfica y Elche se han visto cosas muy parecidas; los aficionados no parecen estar muy interesados en solucionar esta problemática, ya que solo se prioriza defender al jugador que porte el jersey de su equipo favorito.

En espera de que las autoridades den su veredicto final, ninguno de los 2 jugadores ha sido separado o sancionado por los acontecimientos.