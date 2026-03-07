Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jugador de la Real Sociedad B denuncia insulto racista en partido ante Castellón

Real Sociedad vence 2-1 a Barça | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:07 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un nuevo caso de racismo en el futbol español.

El encuentro entre la Real Sociedad B y el CD Castellón se vio marcado por una fuerte polémica luego de que el futbolista Kazunari Kita denunciara haber recibido un insulto racista durante el partido.

De acuerdo al acta del árbitro, el jugador señaló que el comentario ofensivo habría sido realizado por el futbolista Alberto Jiménez, lo que provocó que el árbitro activara el protocolo antirracista durante el encuentro.

El árbitro activó el protocolo contra el racismo

Tras la denuncia del jugador, el acta oficial del colegiado Alonso Denawolf fue la siguiente: “En el minuto 94 de partido se activó el protocolo antiracista, debido a que el dorsal n.º 15 de la Real Sociedad, Kazunari Kita, me comenta que el n.º 5 de Castellón, Alberto Jiménez, se dirige a él con los siguientes términos: ‘P*** Chino’. Este insulto no ha sido escuchado por ningún integrante del cuerpo arbitral”.

Kazunari Kita con la Real Sociedad B | ig: Kazunari Kita

Al no tener una declaración oficial de parte de ambos jugadores y sus entrenadores, se hará la investigación pertinente por las autoridades disciplinarias del futbol español.

Jugadores de Real Sociedad en celebración luego de la victoria contra Barcelona en LaLiga | AP
Real Sociedad en celebración luego de la victoria contra Barcelona en LaLiga | AP

Los casos del racismo siguen aquejando a España

Una vez incluido en el informe arbitral, el caso podría pasar a revisión de los organismos competentes, quienes determinarán si existe una sanción para el jugador señalado.

Lo triste de esta situación es que en casos como en Benfica y Elche se han visto cosas muy parecidas; los aficionados no parecen estar muy interesados en solucionar esta problemática, ya que solo se prioriza defender al jugador que porte el jersey de su equipo favorito.

En espera de que las autoridades den su veredicto final, ninguno de los 2 jugadores ha sido separado o sancionado por los acontecimientos. 

Últimos videos
Lo Último
14:08 Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
13:51 Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
13:49 FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
13:32 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
13:27 Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
13:14 Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas
13:07 Jugador de la Real Sociedad B denuncia insulto racista en partido ante Castellón
13:06 TV Azteca revela partidos del Mundial 2026 que transmitirán
12:25 VIDEO: Encaran a Flor “N” tras salir del juzgado; vecinos exigen justicia por perritos envenenados
12:24 Rubén Omar Romano revela fuerte pelea con Ricardo La Volpe: "Se rompió la amistad"
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
Futbol
07/03/2026
Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
Empelotados
07/03/2026
Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
Contra
07/03/2026
FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
Fórmula 1
07/03/2026
Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
Futbol Nacional
07/03/2026
Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas
Contra
07/03/2026
Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas