Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

UEFA amenaza al Real Madrid con clausurar de forma temporal el Santiago Bernabéu por racismo

Estadio Santiago Bernabéu puede ser sancionado por racismo| AP
Jorge Armando Hernández 08:37 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras los hechos ocurridos en el partido de Vuelta ante Benfica, la FIFA amenazó a los merengues de tomar medidas en caso de reincersión

La polémica con el racismo no se detiene y ahora involucra directamente al Real Madrid, pues tras el partido ante Benfica en los Play Offs de UEFA Champions League, un aficionado madridista fue captado por cámaras en la previa del encuentro realizando en saludo nazi.

Aficionado de Real Madrid fue acusado de realizar un gesto nazi | CAPTURA

El aficionado fue inmediatamente identificado y retirado del estadio antes de que arrancara el encuentro por lo que la situación no escaló en ese momento. Aún con todo esto, unos días después la UEFA amenazó al Real Madrid con suspender temporalmente el acceso al estadio por esta acción.

A través del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, el club merengue fue comunicado de las consecuencias que sufriría si es que volviese al presentarse un acto racista en las gradas o en el terreno de juego.

¿Cuál fue la sanción que UEFA le impuso al Real Madrid?

Con todo y las sanciones menciondas, la UEFA impuso una multa de 15 mil euros al club merengue. Real Madrid también expresó por medio de un comunicado su postura y condenando todo acto de racismo y discriminación en el futbol.

Real Madrid vs Getafe | @realmadrid
Real Madrid lanzó comunicado ante la sanción de UEFA| @realmadrid

Dichos acontemientos se dieron luego de que en otra grada aficionados madridista extendieron un pancarta de No Racismo en apoyo a Vinicius Jr. por caso con Gianluca Prestianni.

El Real Madrid decidió expulsar al aficionado | X @TimesSport

El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad
Últimos videos
Lo Último
11:03 ¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol
10:43 ¿De qué murió la influencer Thaynnara? Su padre se habría quitado la vida al ver la tragedia de su hija
10:29 Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad
09:58 Corinthians anuncia el fichaje del exjugador del Manchester United, Jesse Lingard
09:57 La Liga: ¿Dónde y cuándo ver el partido Barcelona vs Athletic Club de Bilbao? EN VIVO
09:31 ¡Toma precauciones! CFE anuncia para hoy apagones programados en estos estados
09:18 LaLiga anuncia jornada de playeras ‘retro’ para la semana de la moda en Madrid
09:14 ¡Nueva faceta como empresario! Carlos Vela es nuevo inversionista minoritario de LAFC
09:01 Vocalista de Los Recoditos responde a denuncia de su esposa por supuesta violencia
08:40 ‘Ojala mañana se un día más sencillo’: Checo Pérez tras las fallas del MAC-26 en prácticas libres de Australia
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol
Beisbol
06/03/2026
¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol
¿De qué murió la influencer Thaynnara? Su padre se habría quitado la vida al ver la tragedia de su hija
Contra
06/03/2026
¿De qué murió la influencer Thaynnara? Su padre se habría quitado la vida al ver la tragedia de su hija
Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad
Contra
06/03/2026
Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad
Corinthians anuncia el fichaje del exjugador del Manchester United, Jesse Lingard
Futbol
06/03/2026
Corinthians anuncia el fichaje del exjugador del Manchester United, Jesse Lingard
EN VIVO Y EN DIRECTO: ATHLETIC CLUB VS BARCELONA | RÉCORD
Futbol
06/03/2026
La Liga: ¿Dónde y cuándo ver el partido Barcelona vs Athletic Club de Bilbao? EN VIVO
¡Toma precauciones! CFE anuncia para hoy apagones programados en estos estados
Contra
06/03/2026
¡Toma precauciones! CFE anuncia para hoy apagones programados en estos estados