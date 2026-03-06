UEFA amenaza al Real Madrid con clausurar de forma temporal el Santiago Bernabéu por racismo

La polémica con el racismo no se detiene y ahora involucra directamente al Real Madrid, pues tras el partido ante Benfica en los Play Offs de UEFA Champions League, un aficionado madridista fue captado por cámaras en la previa del encuentro realizando en saludo nazi.

Aficionado de Real Madrid fue acusado de realizar un gesto nazi | CAPTURA

El aficionado fue inmediatamente identificado y retirado del estadio antes de que arrancara el encuentro por lo que la situación no escaló en ese momento. Aún con todo esto, unos días después la UEFA amenazó al Real Madrid con suspender temporalmente el acceso al estadio por esta acción.

A través del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, el club merengue fue comunicado de las consecuencias que sufriría si es que volviese al presentarse un acto racista en las gradas o en el terreno de juego.

¿Cuál fue la sanción que UEFA le impuso al Real Madrid?

Con todo y las sanciones menciondas, la UEFA impuso una multa de 15 mil euros al club merengue. Real Madrid también expresó por medio de un comunicado su postura y condenando todo acto de racismo y discriminación en el futbol.

Real Madrid lanzó comunicado ante la sanción de UEFA| @realmadrid

Dichos acontemientos se dieron luego de que en otra grada aficionados madridista extendieron un pancarta de No Racismo en apoyo a Vinicius Jr. por caso con Gianluca Prestianni.

El Real Madrid decidió expulsar al aficionado | X @TimesSport