Contra

Comemos Todas y Todos 2026: así puedes registrarte para recibir hasta 7,450 pesos

Se entregará una canasta básica alimentaria y un apoyo bimestral de 1,490 pesos / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:10 - 06 marzo 2026
El programa ofrece apoyo económico y una canasta básica; el registro inicia este 6 de marzo

El programa Comemos Todas y Todos 2026 abrió su proceso de registro para nuevos beneficiarios en Quintana Roo, ofreciendo un apoyo económico y alimentario dirigido a familias en situación vulnerable.

Este programa social contempla la entrega de una canasta básica alimentaria y un apoyo bimestral de 1,490 pesos, el cual puede entregarse hasta cinco veces durante el año, alcanzando un monto máximo de 7,450 pesos.

Las autoridades estatales informaron que las personas interesadas podrán registrarse en línea o de forma presencial este viernes 6 de marzo, día en que se habilitarán módulos en distintos municipios del estado.

Desde este viernes, las personas se podrán registrar al programa Comemos Todas y Todos 2026 / Redes Sociales

Requisitos para registrarse al programa

Para solicitar el apoyo, las personas deberán residir en alguno de los municipios de Quintana Roo donde opera el programa: Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón Pompeyo Blanco o Bacalar.

Además, deberán presentar:

  • Identificación oficial vigente con residencia en Quintana Roo.

  • Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a tres meses).

  • Llenar el Formato CUIS.

  • Presentar la Solicitud de Inscripción al Programa con datos verídicos.

En el caso de menores de edad entre 15 y 17 años que sean jefes o jefas de hogar, deberán agregar:

La ayuda de Comemos Todas y Todos 2026 va dirigido a las personas en situación vulnerable de Quintana Roo / Redes Sociales

  • Acta de nacimiento.

  • Acta de nacimiento de sus hijos.

  • Comprobar condiciones socioeconómicas con ingresos per cápita no mayores a cuatro veces la Línea de Pobreza por Ingreso (LPI).

  • Presentar carencia de acceso a alimentación nutritiva y de calidad.

También podrán participar personas que:

  • Sean jefes de hogar con personas enfermas, con discapacidad o adultos mayores a su cargo.

  • Tengan hijos menores de 16 años.

  • Tengan hijos dependientes económicamente entre 17 y 22 años.

  • Sean jefas de hogar en periodo de gestación o lactancia.

Módulos para registrarse presencialmente

Las personas que prefieran realizar su registro de forma presencial podrán acudir de 09:00 a 17:00 horas a los módulos habilitados en distintos municipios.

Algunos de los puntos son:

  • Bacalar: Domo Deportivo de la Colosio.

  • Benito Juárez: Domo Deportivo Jacinto Canek.

  • Cozumel: Unidad Deportiva Bicentenario.

  • Felipe Carrillo Puerto: Domo Doble Cecilio.

  • Isla Mujeres: CDC Zona Insular y CDC Zona Continental.

  • José María Morelos: Domo San Juan.

  • Lázaro Cárdenas: Dirección de Desarrollo Social.

  • Othón P. Blanco: CDC Hábitat III.

  • Playa del Carmen: CDC Colosio.

  • Puerto Morelos: INP Cordero del Dios Vivo y Delegación Leona Vicario.

  • Tulum: ICAT.

El registro podrá realizarse en línea o de manera presencial / Redes Sociales

Link para registro en línea

Quienes prefieran hacer su registro por internet podrán hacerlo a partir de las 00:00 horas del viernes 6 de marzo en el siguiente enlace: 👉 https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos

Una vez concluido el registro, la Secretaría de Bienestar de Quintana Roo (SEBIEN) tendrá 10 días hábiles para publicar los resultados del proceso de selección.

