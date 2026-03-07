Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"

Álvaro Arbeloa en el banquillo de los Merengues | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:10 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador merengue logró que sus dirigidos ganaran de último minuto en contra de Celta en el Estadio Abanca Balaídos

Real Madrid se ha llevado una victoria sumamente agónica en la Jornada 27 de LaLiga al vencer con gol de último minuto a Celta de Vigo como visitantes; el gol lo hizo su capitán Federico Valverde, por lo que el festejo fue más que efusivo al quedarse aún a una sola unidad del líder, Barcelona.

Ante la victoria conseguida con mucho sufrimiento, el entrenador de los Merengues, Álvaro Arbeloa, ha dado unas declaraciones referentes a una victoria más que especial, pues la han conseguido en un día importante para el club.

Federico Valverde entregó la victoria agónica para su equipo | AP

¡Feliz cumpleaños, Real Madrid!

La situación especial es que Real Madrid cumple 124 años de existencia este viernes 6 de marzo, misma fecha que su partido en contra de Celta de Vigo, por lo que ganar se sintió para ellos como un regalo, sumado al hecho de que la próxima semana se enfrentarán a Manchester City en Champions League, así que esto es un golpe anímico a favor.

Arbeloa, destacó la labor de sus dirigidos en un día tan importante como el aniversario merengue, sintiéndose muy orgulloso de lo que han hecho dentro del campo, obteniendo el resultado en los últimos segundos de su partido.

No hay mejor manera que celebrar los 124 años del mejor club del mundo que hacerlo de esta manera luchando contra TODOS, tenemos que celebrar como han peleado todos los jugadores

Federico Valverde le da triunfo agónico al Real Madrid ante Celta de Vigo

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, Federico Valverde apareció en los minutos finales para darle la victoria al Real Madrid. El mediocampista uruguayo se animó a disparar desde fuera del área y, tras un desvío en la defensa del Celta, el balón terminó dentro de la portería, dejando sin oportunidad al guardameta rival.

El gol llegó en un momento clave del encuentro, ya que los merengues necesitaban sumar de a tres para mantenerse cerca del Barcelona en la lucha por el liderato de LaLiga. La anotación desató la celebración del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que logró una victoria valiosa en una cancha complicada.

Arbeloa dialogando con Giraldez previo al partido | AP

Con este resultado, Real Madrid gana confianza de cara a su próximo compromiso en la Champions League, donde enfrentará al Manchester City. El triunfo no solo les permite seguir firmes en la pelea por el título de liga, sino también llegar con un impulso anímico importante para el duelo europeo.

Últimos videos
Lo Último
18:45 Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
18:33 ¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
18:32 ¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
18:19 ¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
18:16 Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
18:10 Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
17:46 ¡Max Moorstappen! Lewis Hamilton presenta a su vaca con un nombre peculiar
17:43 ¡Se viene combatazo! Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE será sin anuncios
17:39 PSG cae ante Mónaco y el Lens de Saint-Maximin se saborea el 'liderato'
17:32 Querétaro vs América: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Tendencia
1
Contra Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
2
Beisbol Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
3
Futbol Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas
4
Futbol Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
5
Futbol ¡Lloviendo estrellas! Liga MX confirma el All Star Game 2026 ante la MLS
6
Empelotados ¡Rodgers, qué galán! El QB sorprende con comentario íntimo sobre su esposa y la cama
Te recomendamos
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
Contra
06/03/2026
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
Contra
06/03/2026
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
Futbol
06/03/2026
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Futbol
06/03/2026
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Lucha
06/03/2026
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
Futbol
06/03/2026
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"