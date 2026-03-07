Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"

Real Madrid se ha llevado una victoria sumamente agónica en la Jornada 27 de LaLiga al vencer con gol de último minuto a Celta de Vigo como visitantes; el gol lo hizo su capitán Federico Valverde, por lo que el festejo fue más que efusivo al quedarse aún a una sola unidad del líder, Barcelona.

Ante la victoria conseguida con mucho sufrimiento, el entrenador de los Merengues, Álvaro Arbeloa, ha dado unas declaraciones referentes a una victoria más que especial, pues la han conseguido en un día importante para el club.

Federico Valverde entregó la victoria agónica para su equipo | AP

¡Feliz cumpleaños, Real Madrid!

La situación especial es que Real Madrid cumple 124 años de existencia este viernes 6 de marzo, misma fecha que su partido en contra de Celta de Vigo, por lo que ganar se sintió para ellos como un regalo, sumado al hecho de que la próxima semana se enfrentarán a Manchester City en Champions League, así que esto es un golpe anímico a favor.

Arbeloa, destacó la labor de sus dirigidos en un día tan importante como el aniversario merengue, sintiéndose muy orgulloso de lo que han hecho dentro del campo, obteniendo el resultado en los últimos segundos de su partido.

No hay mejor manera que celebrar los 124 años del mejor club del mundo que hacerlo de esta manera luchando contra TODOS, tenemos que celebrar como han peleado todos los jugadores

Federico Valverde le da triunfo agónico al Real Madrid ante Celta de Vigo

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, Federico Valverde apareció en los minutos finales para darle la victoria al Real Madrid. El mediocampista uruguayo se animó a disparar desde fuera del área y, tras un desvío en la defensa del Celta, el balón terminó dentro de la portería, dejando sin oportunidad al guardameta rival.

El gol llegó en un momento clave del encuentro, ya que los merengues necesitaban sumar de a tres para mantenerse cerca del Barcelona en la lucha por el liderato de LaLiga. La anotación desató la celebración del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que logró una victoria valiosa en una cancha complicada.

Arbeloa dialogando con Giraldez previo al partido | AP