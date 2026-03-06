Querétaro vs América: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Queretaro y America se enfrentarán en un emocionante partido correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el 7 de marzo de 2026 a las 17:00 horas. El escenario de este duelo será el Estadio La Corregidora, casa de los Gallos.

La Corregidora será la sede del partido de la Fecha 10 | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

Los Gallos atraviesan un momento complicado en la Liga MX, ocupando la posición 17 con apenas 6 puntos tras 8 partidos disputados. Los Gallos Blancos han anotado 7 goles y han recibido 14, mostrando serias dificultades defensivas.

Por su parte, América se encuentra en el noveno puesto con 11 puntos en 9 encuentros, con un balance equilibrado de 9 goles a favor y 9 en contra. Las Águilas buscarán aprovechar la debilidad del rival para escalar posiciones, mientras que los locales necesitan urgentemente sumar puntos para alejarse del fondo de la tabla.

Querétaro viene de ser goleado por Rayados | Imago7

Queretaro FC llega a este encuentro con un rendimiento irregular, sumando una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Gallos cayeron goleados 4-0 ante Monterrey, empataron 2-2 con Santos Laguna, perdieron 3-0 frente a Atlético de San Luis, vencieron 2-0 a León y empataron sin goles contra Pachuca.

Por su parte, las Águilas atraviesa un momento irregular con dos derrotas consecutivas: 2-1 ante FC Juárez y 4-1 frente a Tigres, aunque previamente goleó 4-0 a Puebla, perdió 1-0 con CD Guadalajara y empató sin goles contra CD Olimpia en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ambos equipos ocupan posiciones comprometidas y necesitan sumar puntos en este crucial enfrentamiento.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a CF America, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos. En su último duelo, disputado el 10 de agosto de 2025, las Águilas se impusieron por 1-0. Anteriormente, el 11 de enero de 2025, América también venció 1-0 a Queretaro en el Estadio La Corregidora. El 13 de julio de 2024, las Águilas golearon 3-1 a los Gallos, mientras que el 21 de enero de 2024 se impusieron por 2-0. El 21 de septiembre de 2023, las Águilas vencieron 2-1 a Queretaro en el estadio de los Gallos. Esta racha negativa representa un desafío adicional para el equipo local.

América pasa por un mal momento en el Clausura 2026 | Imago7

¿Dónde ver el duelo 'emplumado' de la jornada?