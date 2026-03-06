Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac

La soleada tarde del domingo 27 de marzo de 2011, en Melbourne, un joven mexicano, de 21 años de edad casi recién cumplidos, irrumpió en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. Arriesgado y determinado, el heredero de los hermanos Rodríguez vio la luz verde de lo que hasta hoy sigue siendo una de las mejores carreras deportivas para un tricolor.

Sergio 'Checo' Pérez vuelve este fin de semana al Gran Circo tras un año inactivo para continuar con su camino en una nueva aventura, ahora con Cadillac. Y para redondear el festejo, el tapatío cortará el listón de su décimo quinta temporada en el serial.

Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia 2026 | AP

Así le ha ido a Checo Pérez en la F1

Desde esa carrera primaveral en Australia, en 2011, Sergio Michel ha forjado un camino de trabajo, sacrificio y crecimiento profesional para consolidarse como una de las cartas fuertes de la parrilla.

Su trabajo en Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull fue una muestra de crecimiento personal y deportivo, colocándolo en la élite, primero como 'el mejor del resto', sin estar en una escudería fuerte', y luego peleando a la par de un histórico como Max Verstappen en RBR.

En las 14 campañas completadas, el mexicano presume de 285 fechas, en las cuales corrió en 281 Grandes Premios. Ese número lo coloca como el octavo piloto con más salidas a pista; si nada raro sucede y cumple con las 24 fechas de este 2026, superará a Sebastián Vettel (299) y se quedaría a una de Jenson Button (306).

Checo celebra su primer podio en la F1, en Malasia 2012 | AP

Los podios de Checo Pérez en la F1

Tan solo un año después de su debut en 2011, Pérez Mendoza mostró de qué estaba hecho. Tres podios en 2012: Malasia, Canadá e Italia, sus únicas conquistas con Sauber que lo catapultaron a McLaren, aunque ni la escudería ni el mismo Checo estaban listos para ir por más.

El resurgimiento costó trabajo y se hizo de a poco en Force India/Racing Point. De 2014 a 2020, el #11 solo sumo siete podios más, aunque el último en ese ciclo fue el punto de quiebre para su carrera.

Checo Pérez celebra su primera victoria en la F1, en el Gran Premio de Sakhir 2020 | MEXSPORT

Las victorias de Checo Pérez en la F1

Con la incertidumbre de terminar su etapa con Racing Point, Checo corrió como nunca en Sahkir -fecha improvisada debido a la pandemia de Covid-19- y se llevó su primer triunfo en la Fórmula 1.

La intensidad de los fuegos artificiales en la pista de Bahrein no solo iluminaron el rostro en lágrimas del mexicano, sino que fueron la señal que necesitaba Christian Horner para reclutarlo en el reto más imponente en la carrera de Checo: Red Bull Racing.

Fueron cuatro años con la escudería austriaca, tres de luna de miel y uno más de un divorcio cruel. Pese a ello, el tapatío triplicó su rendimiento en el serial: 29 podios más, con cinco victorias incluidas, y la pelea por el Campeonato de la F1.

El 2023 quedará marcado como su mejor año en el categoría reina, no solo por los resultados en la pista, sino por ser el punto más alto de la 'Checomanía', que desembocó en el primer Gran Premio de la Ciudad de México con más de 400 mil asistentes en un fin de semana.

Checo Pérez y Valtteri Bottas, junto al MAC-26 de Cadillac | @Cadillac_F1

El regreso a la Fórmula 1

Luego de rozar la gloria en 2023, la caída fue dura al año siguiente. El nombre de Sergio Pérez se convirtió en la excusa perfecta para tapar las fracturas internas de Red Bull. El mexicano fue señalado, juzgado y desterrado de la escudería aun con contrato vigente.

Pero la vida da revanchas y si alguien ha sabido trabajar para encontrarse siempre un lugar ese es Checo. Para este 2026, el tapatío vuelve con el naciente proyecto de Cadillac F1.