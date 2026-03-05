Verificación de edad requerida
¡Tarda en llegar, y al final hay recompensa! Checo Pérez lanza mensaje previo a su debut con Cadillac en F1
La espera terminó, Sergio 'Checo' Pérez está de regreso. Después de un año sabático en el que el público mexicano extrañó al jalisciense, 'El Ministro de Defensa' regresará este fin de semana a la Fórmula 1, en el Gran Premio de Australia.
A través de sus redes sociales, el piloto de Cadillac lanzó un mensaje en el que destacó la primera parada en el calendario de la Categoría Reina. Pérez agregó una serie de fotografías con su uniforme negro en Albert Park.
Melbourne 🇦🇺!! WE ARE BACK— Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 5, 2026
Ready to take the MAC-26 around Albert Park tomorrow
Melbourne 🇦🇺!! ¡ESTAMOS DE REGRESO!
Listos para recorrer el Albert Park mañana en el MAC-26. pic.twitter.com/KzaAOhjKiZ
¿Cómo han sido los números de Checo Pérez en Australia?
La relación de Sergio Pérez con el Gran Premio de Australia ha sido de amor odio, pues su rendimiento ha sido irregular. En 2011, a bordo de un Sauber, el mexicano maravilló al mundo entero y terminó en la séptima posición, sin embargo, una irregularidad técnica en el alerón lo descalificó de inmediato. Al año siguiente, el piloto jalisciense terminó en la octava posición.
En su etapa con McLaren, el mexicnao terminó en la doceava posición; aunque fue con Force India en donde encontró estabilidad. En las temporadas de 2014 y 2015, Checo Pérez ligó dos décimos lugares consecutivos, mientras que en la campaña de 2017 consiguió el mejor registro de dicha escudería en Melbourne, al cruzar la meta en séptima posición.
Sin embargo, el punto álgido en la carrera de Checo Pérez en Melbourne fue con Red Bull, en 2022. El piloto jalisciense logró un histórico segundo lugar en Albert Park, siendo su mejor carrera en el país oceánico hasta la fecha.
Nuevo reto con Cadillac
Ahora, después de años de estar bajo la sombra de Max Verstappen con los de Milton Keynes, Sergio tendrá la oportunidad de mostrar su valía con los estadounidenses. El piloto mexicano buscará marcar una nueva era en el deporte motor y, porqué no, pensar en varios podios.
Pérez y Valtteri Bottas debutarán de forma oficial en la Categoría Reina en el Gran Premio de Australia, marcando un hito con Cadillac. El piloto mexicano cuenta con un contrato de dos años, por lo que tiempo hay para romper los paradigmas establecidos en la Fórmula 1.
