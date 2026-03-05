“ESTE ES EL RESULTADO DE UN MEXICANO QUE QUIERE SALIR ADELANTE”: Penta en sus redes sociales después de ganar el campeonato IC de la WWE

Penta es el nuevo campeón intercontinental de la WWE, siendo el primer 100% mexicano en ganar esta presea; un ejemplo de superación y que no hay sueño tan grande que no se pueda cumplir.

Penta es el sueño de todo un país

En un país donde muchas veces parece que alcanzar tus sueños es algo distante, algo que solo pocos se pueden dar el lujo de conseguir, el mensaje de Penta deja claro que no importa de dónde vengas. Mientras haya disciplina, constancia y hambre de grandeza, se puede lograr lo que sea.

Será el segundo Rumble de Penta | wwe.com

Muchos mexicanos sueñan con poder hacer y triunfar en la profesión que tanto aman. Aunque las condiciones son diferentes para cada persona, el mensaje de una persona que no tenía para comer, que trabajaba en la central de abastos y dormía afuera del metro para no soltar su sueño, es el mayor ejemplo de que nunca debes olvidar de dónde vienes; mientras tú quieras salir adelante, no importan las adversidades si las enfrentas con Zero Miedo.

De Ecatepec, a las arenas sin reflectores, de ahí para empezar su camino en AAA, después consagrarse en el extranjero para que 20 años después alcanzara la cúspide de la montaña... Ahora, puede llamarse campeón en la empresa de lucha libre más grande del mundo.

Penta es el nuevo campeón intercontinental de WWE | wwe.com

Todo mundo feliz por Penta

Este triunfo no pasó desapercibido para el mundo del deporte, donde equipos como los 49ers de San Francisco y la Selección Nacional Mexicana celebraron su gran triunfo, además de su hermano Rey Fénix, quien dijo estar orgulloso de ser su hermano.

El siguiente paso de la consagración de la leyenda del Zero Miedo en WWE recién empieza. ¿Qué sigue? WrestleMania 42, donde seguramente defenderá su presea ante el luchador que dé el paso para enfrentarlo en el escenario más grande de todos.