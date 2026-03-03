Randy Orton en WrestleMania: Así ha sido el camino de The Viper en la 'Vitrina de los Inmortales'

Sin duda alguna, uno de los luchadores más importantes en la historia de WWE es Randy Orton, quien había pasado mucho tiempo en el bajo perfil, además de tener que lidiar con algunas lesiones que mermaron su carrera y lo hizo estar cerca del retiro.

Ahora, 'La Víbora' es el más reciente ganador de Elimination Chamber, por lo que podrá ser uno de los eventos estelares de WrestleMania Vegas, donde solo ha podido estar en tres ocasiones.

Entrada de Randy Orton para su lucha ante Bray Wyatt en 2017 | wwe.com

Historial de Randy en Mania

La primera aparición de Orton en WrestleMania se remonta a la edición XX en 2004, cuando su stable Evolution se enfrentó a Sock'n'Rock Connection; posteriormente, en 2005 su rival fue nada más y nada menos que The Undertaker.

En 2006, Randy fue parte de una triple amenaza contra Rey Mysterio y Kurt Angle por el título mundial pesado, pero no fue evento central, aunado a que hasta ese momento solo su primera lucha terminó con una victoria.

Llegando a 2007, en WM 23, fue parte del combate de Money in the Bank, la cual perdión; en 2008 llegó una victoria por presea, cuando consiguió una victoria frente a John Cena y Triple H por el campeonato de WWE; al año siguiente, volvió a enfrentarse a Triple H, esta vez perdiendo en el main event por el título que ya había conseguido.

Orton fue uno de los rivales de Taker en la racha de victorias | wwe.com

En WM XXVI (2010), sus rivales salieron de lo que en algún momento fue su equipo al 'chocar' con Ted Dibiase y Cody Rhodes, con este último teniendo grandes posibilidades de enfrentarlo de nuevo en el siguiente WrestleMania, a estos dos les ganó; para 2011, venció a CM Punk en un mano a mano.

Para la llegada de 2012, Randy perdió en contra de Kane; al siguiente WrestleMania, en la edición 29 perdió al enfrentarse The Shield en contra de Sheamus, Big Show y el mismo 'Viper'; en Mania 30 en 2014, tuvo otro evento central al perder su doble título con Daniel Bryan y Batista, quien había ganado el Royal Rumble.

En 2015 le ganó a Seth Rollins con lo que es uno de los mejores RKO de la historia; un año después se ausentó por lesión, pero en 2017, en WrestleMania 33 volvió para ser parte de una lucha titular ante Bray Wyatt, llevándose uno de los campeonatos mundiales que tiene en su historial.

En 2018 entró como campeón de Estados Unidos, pero perdió dentro de una lucha ante Bobby Roode, Jinder Mahal y Rusev; en WM 35 (2019), Orton perdió en mano a mano ante AJ Styles. En el Mania de la pandemia en 2020, Edge hizo su regreso para ir cara a cara en un Last Man Standing en contra de Randy, esa lucha la ganó la 'Superestrella Categoría R'.

Para los más recientes seis WrestleMania la participación de Randy se dio de esta manera: