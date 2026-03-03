Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Randy Orton en WrestleMania: Así ha sido el camino de The Viper en la 'Vitrina de los Inmortales'

Randy Orton tratará de conseguir su campeonato 15 en su carrera | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 00:59 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En WrestleMania 42, Randy Orton tendrá apenas su tercer evento estelar en el show más grande de WWE

Sin duda alguna, uno de los luchadores más importantes en la historia de WWE es Randy Orton, quien había pasado mucho tiempo en el bajo perfil, además de tener que lidiar con algunas lesiones que mermaron su carrera y lo hizo estar cerca del retiro.

Ahora, 'La Víbora' es el más reciente ganador de Elimination Chamber, por lo que podrá ser uno de los eventos estelares de WrestleMania Vegas, donde solo ha podido estar en tres ocasiones.

Entrada de Randy Orton para su lucha ante Bray Wyatt en 2017 | wwe.com

Historial de Randy en Mania

La primera aparición de Orton en WrestleMania se remonta a la edición XX en 2004, cuando su stable Evolution se enfrentó a Sock'n'Rock Connection; posteriormente, en 2005 su rival fue nada más y nada menos que The Undertaker.

En 2006, Randy fue parte de una triple amenaza contra Rey Mysterio y Kurt Angle por el título mundial pesado, pero no fue evento central, aunado a que hasta ese momento solo su primera lucha terminó con una victoria.

Llegando a 2007, en WM 23, fue parte del combate de Money in the Bank, la cual perdión; en 2008 llegó una victoria por presea, cuando consiguió una victoria frente a John Cena y Triple H por el campeonato de WWE; al año siguiente, volvió a enfrentarse a Triple H, esta vez perdiendo en el main event por el título que ya había conseguido.

Orton fue uno de los rivales de Taker en la racha de victorias | wwe.com

En WM XXVI (2010), sus rivales salieron de lo que en algún momento fue su equipo al 'chocar' con Ted Dibiase y Cody Rhodes, con este último teniendo grandes posibilidades de enfrentarlo de nuevo en el siguiente WrestleMania, a estos dos les ganó; para 2011, venció a CM Punk en un mano a mano.

Para la llegada de 2012, Randy perdió en contra de Kane; al siguiente WrestleMania, en la edición 29 perdió al enfrentarse The Shield en contra de Sheamus, Big Show y el mismo 'Viper'; en Mania 30 en 2014, tuvo otro evento central al perder su doble título con Daniel Bryan y Batista, quien había ganado el Royal Rumble.

En 2015 le ganó a Seth Rollins con lo que es uno de los mejores RKO de la historia; un año después se ausentó por lesión, pero en 2017, en WrestleMania 33 volvió para ser parte de una lucha titular ante Bray Wyatt, llevándose uno de los campeonatos mundiales que tiene en su historial.

En 2018 entró como campeón de Estados Unidos, pero perdió dentro de una lucha ante Bobby Roode, Jinder Mahal y Rusev; en WM 35 (2019), Orton perdió en mano a mano ante AJ Styles. En el Mania de la pandemia en 2020, Edge hizo su regreso para ir cara a cara en un Last Man Standing en contra de Randy, esa lucha la ganó la 'Superestrella Categoría R'.

Para los más recientes seis WrestleMania la participación de Randy se dio de esta manera:

  • WrestleMania 37 (2021): Victoria vs The Fiend.

  • WrestleMania 38 (2022): Victoria junto a Matt Riddel (RKBro) vs Street Profits y Alpha Academy

  • WrestleMania 39 (2023): ausente por lesión

  • WrestleMania 40 (2024) Derrota por el título de Estados Unidos ante Logan Paul y Kevin Owens

  • WrestleMania 41 (2025): Victoria ante Joe Hendry, quien suplió a Kevin Owens por lesión

  • WrestleMania 42 (2026): su rival puede ser Cody Rhodes o Drew McIntyre, depende de quien gane el campeonato de WWE

Últimos videos
Lo Último
00:59 Randy Orton en WrestleMania: Así ha sido el camino de The Viper en la 'Vitrina de los Inmortales'
00:27 Pachuca vs Necaxa: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J9 del Clausura 2026 de la Liga MX?
00:16 ¿Otra vez, Vini? El brasileño protagoniza pelea al final del Real Madrid vs Getafe
00:01 México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
00:01 A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
00:01 A 100 días del Mundial: México ya tiene alineación para el Mundial 2026, según encuesta de RÉCORD
00:01 Portada RÉCORD 3 de marzo de 2026
00:00 Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
23:37 Todo lo que debes de saber sobre el Barcelona vs Real Madrid en Guadalajara: hora y dónde ver
23:27 ¿Cómo silenciar a un monstruo de 200 mil personas? Obdulio Varela y Alcides Ghiggia tienen la respuesta
Tendencia
1
Futbol ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
2
Futbol FGR cita a Aquivaldo Mosquera, ex capitán del América, por investigación de presunto fraude
3
Futbol ¿Quién será el DT en Rayados tras salida de Torrent?
4
Futbol ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
5
Futbol César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Qatar por conflicto en Medio Oriente
6
Futbol ¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país
Te recomendamos
Randy Orton en WrestleMania: Así ha sido el camino de The Viper en la 'Vitrina de los Inmortales'
Lucha
03/03/2026
Randy Orton en WrestleMania: Así ha sido el camino de The Viper en la 'Vitrina de los Inmortales'
Pachuca vs Necaxa: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J9 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Futbol
03/03/2026
Pachuca vs Necaxa: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J9 del Clausura 2026 de la Liga MX?
¿Otra vez, Vini? El brasileño protagoniza pelea al final del Real Madrid vs Getafe
Futbol
03/03/2026
¿Otra vez, Vini? El brasileño protagoniza pelea al final del Real Madrid vs Getafe
México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
Futbol
03/03/2026
México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
Se revelaron los precios para el repechaje del Mundial en el Estadio BBVA | IMAGO7
Futbol
03/03/2026
A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
A 100 días del Mundial: México ya tiene alineación para el Mundial 2026 | RÉCORD
Futbol
03/03/2026
A 100 días del Mundial: México ya tiene alineación para el Mundial 2026, según encuesta de RÉCORD