Futbol

César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Qatar por conflicto en Medio Oriente

César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro central | IMAGO7
Ana Patricia Spíndola Andrade
09:46 - 02 marzo 2026
Según la información difundida, el silbante estaba concentrado con miras a la Copa del Mundo 2026

El estallido de un nuevo conflicto bélico en Medio Oriente, a raíz de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la eventual respuesta de éste, tuvo un inevitable impacto en el futbol internacional. En el caso del balompié azteca, la situación ha afectado directamente a uno de los principales árbitros de la Liga MX, César Arturo Ramos, quien quedó varado en la zona.

Heriberto Murrieta fue el primero en compartir información sobre el silbante mexicano. Aunque inicialmente dijo que estaba en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, luego actualizó su versión y confirmó que Ramos Palazuelos se encuentra en un hotel en Qatar, sin una solución al momento para volver a México.

Una columna de humo se eleva en Teherán tras los bombardeos del fin de semana | AP
Una columna de humo se eleva en Teherán tras los bombardeos del fin de semana | AP

¿Por qué César Ramos Palazuelos estaba en Dubái?

El pasado lunes, en el marco de la reprogramada Jornada 10 de la Saudi Pro League, Ramos Palazuelos estuvo encargado de impartir orden en la victoria 4-0 de Al Qadisiya sobre Al Ettifaq. Julián Quiñones marcó el tercer gol de su equipo, mientras que el silbante mexicano mostró siete tarjetas amarillas, incluida una doble que provocó la expulsión de Abdullah Al-Khateeb.

No es la primera ocasión que un silbante mexicano viaja a Arabia Saudita, pues desde 2023 han sido invitados a dicha liga. Luis Enrique Santander y el ya retirado Fernando 'Cantante' Guerrero también han arbitrado partidos en el futbol árabe, donde han confiado en la neutralidad, experiencia y capacidades de los silbantes aztecas.

En esta ocasión, sin embargo, César Ramos no regresó a México porque se quedó concentrado con otros árbitros internacionales que probablemente sean llamados a la Copa del Mundo 2026. En ese contexto, el vuelo del mexicano salió rumbo a Dallas, pero al estallar el conflicto bélico y por el cierre del espacio aéreo, tuvo que hacer la parada en Qatar, donde actualmente está el silbante en un hotel, fuera de peligro.

Heriberto Murrieta informó de la situación de César Ramos | CAPTURA
Heriberto Murrieta informó de la situación de César Ramos | CAPTURA

Experiencia de César Ramos Palazuelos en Mundiales

En caso de que la FIFA sí considere a César Ramos Palazuelos para Norteamérica 2026, será la tercera participación del silbante en un mundial varonil mayor. Su debut fue en Rusia 2018, donde impartió orden en los juegos de Fase de Grupos de Brasil vs Suiza (1-1) y de Polonia vs Colombia (0-3), además que estuvo en el de Octavos de Final de Uruguay vs Portugal (2-1).

Mientras que en Qatar 2022, en Fase de Grupos se encargó del Dinamarca vs Túnez (0-0) y del Bélgica vs Marruecos (0-2). En Octavos de Final arbitró la victoria 6-1 de la Selección de Portugal contra Suiza y estuvo en la Semifinal de Francia ante Marruecos, partido que concluyó con triunfo galo por marcador 2-0.

César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Ya se pronunció la Comisión de Arbitraje

El ente rector del arbitraje mexicano se pronunció ante la situación de sus agremiados en Medio Oriente, puntualizando que mantienen comunicación con ellos y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para repatriarlos.

La FMF ha contado con permanente apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se mantiene atenta y en comunicación con las autoridades deportivas, así como con los árbitros

La misma comisión añade que no sólo Ramos Palazuelos está varado en Qatar, pues lo acompañan "Alberto Morín y Marco Bisguerra, quienes se encuentran a salvo en un hotel de Doha".

Liga MX
