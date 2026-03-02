Espanyol lanza enérgica condena tras polémica de Rafa Mir sobre El Hilali

La polémica continúa en LaLiga tras el señalamiento a Rafa Mir, jugador del Elche, por supuesto acto discriminatorio hacia El Hilali, del Espanyol, durante los últimos minutos del partido en el Estadio Manuel Martínez Valero provocando que el silbante activara el protocolo antirracismo alrededor del 80’.

El Hilali y Rafa Mir l CAPTURA

¿Qué dice el comunicado?

Tras los sucedido el Espanyol ha lanzado un contundente comunicado en la que condena enérgicamente el acto realizado: “Durante el partido disputado este pasado domingo en el estadio Martínez Valero entre el Elche CF y el RCD Espanyol, Omar El Hilali se dirigió al colegiado del partido, Iosu Galech Apezteguia, en el minuto 78, para informarle que había recibido un comentario de contenido discriminatorio y racista de boca de un jugador rival”, comienza expresando.

“El árbitro, en ese momento, activó el protocolo contra el racismo y detuvo el partido durante unos minutos, en los que informó a los entrenadores, capitanes, coordinador de seguridad y delegado de campo”, continúa expresando sobre lo sucedido dentro del terreno lo que obligó por unos minutos que el partido se detuviera.

Árbitro activa protocolo l CAPTURA

Espanyol pide respeto entre los rivales y especialmente la igualdad: “Ante las informaciones que han ido surgiendo en las últimas horas, el RCD Espanyol manifiesta su más enérgica condena por lo sucedido y reitera el valor al respeto, la igualdad y la convivencia tanto dentro como fuera del terreno de juego.

“Reprobamos, igualmente, las conductas que atentan contra la dignidad de las personas, incluyendo razones de origen, color de piel o creencias personales y expresamos nuestro total apoyo a Omar El Hilali. A la espera de que puedan aclararse totalmente los hechos, mostramos nuestro respeto a los procedimientos que se establezcan para determinar con rigor lo sucedido, garantizando el derecho de todas las partes a ser escuchadas.”

Finalmente, el comunicado termina mostrando su firmeza para seguir luchando por la integridad dentro del deporte: “Desde el RCD Espanyol seguiremos promoviendo un entorno ajeno a las conductas discriminatorias y trabajando para que el deporte sea un ejemplo real de integración.

Activan protocolo antirracismo l CAPTURA

¿Hay testigos de los dicho por parte de Rafa Mir?

En el reporte arbitral expresa que es lo que provocó la activación del protocolo antirracismo: “En el minuto 78 el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: “viniste en patera”.