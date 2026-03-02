Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Raúl Jiménez lanza elogios a la Hormiga González: “Tiene olfato goleador”

Raúl Jiménez elogia a la Hormiga González l AP/Imago7
Ramiro Pérez Vásquez 08:21 - 02 marzo 2026
El delantero del Fulham habló sobre el jugador de las Chivas

Armando “Hormiga” González sigue causando buenas sensaciones en el entorno de la Liga MX con el CD Guadalajara y también alrededor de la Selección Mexicana en donde busca ganarse un lugar de cara a la próxima Copa del Mundo de la mano de Javier Aguirre; ante esto Raúl Jiménez habló sobre el que podría ser su sucesor en un futuro.

El delantero del Fulham mencionó que no h podio ver un juego completo del jugador del Rebaño; sin embargo, no dudó en mandar sus elogios“No he visto un partido completo de él, pero lo que veo resúmenes, o que veo ahora en esta última convocatoria que tuvo en la Selección que él estuvo ahí que tiene ese olfato goleador.”

“Está en el momento que debe estar ahí dentro del área en la posición en la que tiene estar para aprovechar las oportunidades que tenga”, destacó el canterano de las Águilas del América en una entrevista para FOX  unos cuantos meses de llevarse a cabo l justa veraniega en Norteamérica.

Armando Hormiga González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7

¿Cómo fue su estreno goleador con el Tri?

Armando González ya tuvo su estreno goleador después de sus recientes convocatorias con el Tri. El delantero de Club Deportivo Guadalajara vivió una noche inolvidable al marcar su primer gol con la Selección Mexicana, en el duelo amistoso ante Selección de Islandia disputado en el Estadio Corregidora.

La jugada comenzó a gestarse desde el medio campo con un gran pase de Erik Lira, quien filtró el balón con precisión tocó para Jesús Gallardo, quien desbordó por la banda de la izquierda y sirvió una asistencia perfecta para que apareciera “La Hormiga” dentro del área y simplemente empujara el balón.

Armando 'Hormiga' González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7

El atacante rojiblanco no dudó en celebrar con euforia junto a sus compañeros, consciente de que acababa de cumplir uno de los sueños más grandes de su carrera. El tanto no solo significó una anotación más en el marcador, sino el primero de “Don Armando González Alba” vistiendo la camiseta nacional mayor. Así lo destacó la cuenta oficial del Tricolor en redes sociales.

Hormiga González en el Clásico Nacional | MEXSPOT

Hormiga González este torneo

En el torneo Clausura 2026, Armando González ha disputado ocho partidos, donde ha marcado en cinco ocasiones, 'La Hormiga' fue campeón de goleo en el torneo Apertura 2025 en la Liga MX, donde anotó en 12 momentos, y ahora busca repetir una hazaña poco visto para jugadores mexicanos; un bicampeón de goleo.

Durante su reciente juego con las Chivas ante el Toluca, el atacante no pudo marcar sobre el arco de Luis García; sin embargo, lo hizo en par de ocasiones pero ambos fueron anulados correctamente por fuera de lugar y con ello se quedó marginado en la derrota de su equipo dentro de la Jornada 8 del Clausura 2026.

