Otros Deportes

Medvedev y Rublev planean huir de Dubái en avión privado

Daniil Medvedev, tenista ruso | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 06:53 - 02 marzo 2026
Los tenistas se quedaron atrapados en medio del caos que se vive en Emiratos Árabes Unidos por los ataques entre Israel e Irán

Los tenistas rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev ya tienen un plan de salida trazado para escapar de la zona de conflicto en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde se vive un clima de tensa calma por el conflicto armado entre Israel e Irán.

La estrategia, según el diario MARCA, pasa por un viaje en coche hasta Omán, donde un avión privado los espera para transportarlos la mañana del martes. Entre los posibles destinos finales se barajan Turquía o Armenia.

Daniil Medvedev y Andrey Rublev | AP

La impaciencia empieza a cundir entre los tenistas retenidos en las instalaciones del Creekside Hotel, con la excepción de Medvedev, que se encuentra en otra residencia. Si el plan de fuga tiene éxito, ambos atletas conseguirán llegar a tiempo para su próximo compromiso, el Masters 1000 de Indian Wells. Aunque el torneo comienza este miércoles, el debut de Medvedev y Rublev no está previsto antes del sábado, 7 de marzo.

Mientras tanto, un grupo de más de 40 personas, que incluye al resto de jugadores, sus familias, entrenadores, árbitros y supervisores de la ATP, espera un plan de evacuación general. El objetivo principal es llegar a Estambul, y se está estudiando la posibilidad de fletar un avión desde Riad, en Arabia Saudita.

La situación de conflicto con Irán ya se ha convertido en una oportunidad de negocio, con varios chóferes privados ofreciendo transporte hasta la frontera con Omán a cambio de 2 mil dólares, unos mil 700 euros.

Daniil Medvedev, en partido ante Stefanos Tsitsipas | AP
