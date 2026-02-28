Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

¡En medio de la guerra! Edificio en Dubái donde reside el hermano de Novak Djokovic fue impactado por dron

Novak Djokovic, en el Australian Open 2026 | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 12:55 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Djordje Djokovic y su esposa abandonaron su apartamento; ambos están a salvo

Poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran un ataque contra Teherán el sábado por la mañana, Irán respondió con contraataques en Tel Aviv. Sin embargo, uno de los drones iraníes terminó en Dubái, provocando una explosión en el centro de la ciudad.

Djordje Djokovic, hermano del mejor tenista de todos los tiempos, Novak Djokovic, y su esposa Saska abandonaron por ello el apartamento en Dubái donde residen desde hace tiempo, y según informaciones de Telegraf, el dron iraní impactó precisamente en su edificio.

Según Telegraf, el apartamento de la pareja Djokovic se encuentra cerca del Burj Khalifa. Djordje y Saska están ahora a salvo, pero, como la mayoría de los residentes de Dubái, están muy preocupados por el conflicto que esta mañana ha vuelto a encender Oriente Medio.

Dos baloncestistas del Partizan, atrapados en Dubái

Según las últimas informaciones aparecidas en los medios, dos baloncestistas del Partizan, Dilan Osetkovski y Shayok Milton, se encuentran actualmente en Dubái y buscan la manera de regresar a Belgrado.

Aprovecharon un breve receso en el calendario de competición para viajar a este popular destino en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, su estancia coincidió con los ataques de misiles iraníes contra bases estadounidenses en la región.

Debido a la nueva situación, los aeropuertos civiles de Dubái y otros emiratos han sido cerrados. Como resultado, Osetkovski y Milton se han unido a los numerosos viajeros que esperan información sobre la reapertura del espacio aéreo y los primeros vuelos hacia Europa.

Últimos videos
Lo Último
21:22 ¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
21:11 ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
20:59 ¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
20:47 De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
20:43 ¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
20:33 ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
20:08 ¡Tiene nuevo DT! Costa Rica anuncia el reemplazo de Miguel Herrera
20:08 ¡Regreso en todo lo alto! AJ Lee vence a Becky Lynch y gana el Campeonato Intercontinental de WWE
19:46 Hansi Flick se mantiene positivo para lograr una remontada ante Atlético de Madrid
19:40 ¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
Futbol
28/02/2026
¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
Futbol
28/02/2026
¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
Futbol
28/02/2026
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
Lucha
28/02/2026
De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
Futbol
28/02/2026
¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
Empelotados
28/02/2026
¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González