¡En medio de la guerra! Edificio en Dubái donde reside el hermano de Novak Djokovic fue impactado por dron

Poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran un ataque contra Teherán el sábado por la mañana, Irán respondió con contraataques en Tel Aviv. Sin embargo, uno de los drones iraníes terminó en Dubái, provocando una explosión en el centro de la ciudad.

Djordje Djokovic, hermano del mejor tenista de todos los tiempos, Novak Djokovic, y su esposa Saska abandonaron por ello el apartamento en Dubái donde residen desde hace tiempo, y según informaciones de Telegraf, el dron iraní impactó precisamente en su edificio.

Según Telegraf, el apartamento de la pareja Djokovic se encuentra cerca del Burj Khalifa. Djordje y Saska están ahora a salvo, pero, como la mayoría de los residentes de Dubái, están muy preocupados por el conflicto que esta mañana ha vuelto a encender Oriente Medio.

Dos baloncestistas del Partizan, atrapados en Dubái

Según las últimas informaciones aparecidas en los medios, dos baloncestistas del Partizan, Dilan Osetkovski y Shayok Milton, se encuentran actualmente en Dubái y buscan la manera de regresar a Belgrado.

Aprovecharon un breve receso en el calendario de competición para viajar a este popular destino en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, su estancia coincidió con los ataques de misiles iraníes contra bases estadounidenses en la región.