¡Batalla en CU! Pumas y Toluca se enfrentan en un duelo de invictos

La Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta uno de los duelos más interesantes del torneo con el Pumas vs Toluca, un encuentro de equipos invictos. El Bicampeón del futbol mexicano sigue encendido, pero enfrente tendrá a un sorpresivo conjunto auriazul que ha ido de menos a más en el semestre.

Jugadores de Pumas felicitan a Álvaro Angulo por su anotación ante Monterrey | IMAGO 7

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de un enfrentamiento atractivo, en el que existe el riesgo para cualquiera de los dos equipos de terminar con su racha sin perder en lo que va del torneo. Uno de los factores que agrega interés, es que no hay un claro favorito, al tomar en cuenta la estadísticas.

¿Cuáles son los números de Toluca en el Clausura 2026?

Toluca ha recibido únicamente dos goles, lo que lo convierte en la mejor defensiva del torneo. Por otro lado, Pumas se encuentra entre los equipos con más anotaciones, con 15, al igual que Cruz Azul y Tigres. Sin embargo, Universidad Nacional tiene siete tantos en contra.

Jorge Díaz Price en festejo de gol con Toluca | MEXSPORT

La calidad y experiencia de los Diablos ya fue demostrada en el inicio del torneo, luego del triunfo sobre Chivas en el Estadio Nemesio Diez. Nuevamente, los pupilos de Antonio Mohamed desplegaron un futbol llamativo que es capaz de hacerle daño a cualquiera.

Pumas y su estilo eficaz en el Clausura 2026

En cuanto a Pumas, Efraín Juárez parece haber encontrado un estilo propio que ha funcionado para sacar los resultados adelante. Universidad Nacional es ahora un rival a vencer y que en cada partido crece, al reflejar una confianza importante en cuestiones colectivas.

Pumas vs Xolos, Clausura 2026 | MEXSPORT

Con 16 puntos, los del Pedregal marchan en el cuarto lugar de la tabla, producto de la misma cantidad (4) de victorias y empates, registro que mantiene la ilusión en el entorno de Pumas, pese a las críticas que se hicieron presentes al inicio del semestre.