Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Reencuentro! Antonio Mohamed y su deuda pendiente con Pumas
El encuentro entre Pumas y Toluca tiene todos los ingredientes para ser considerado uno de los más interesantes del torneo, pues además de tratarse de los únicos equipos invictos en lo que va del Clausura 2026, también cuenta con historias como la del pasado de Antonio Mohamed en el banquillo de Universidad Nacional.
El entrenador argentino visitará una vez más el Olímpico Universitario, para reencontrarse con una afición que le guarda un cierto grado de cariño, pero que a la vez lo mira con extrañeza por su decisión en diciembre de 2023, cuando presentó su renuncia.
El ‘Turco’ tuvo una etapa en Pumas que finalizó de manera prematura, con solo ocho meses en el cargo, los cuales fueron positivos pese a que en aquel torneo, el Apertura 2023, el equipo quedó eliminado en Semifinales ante Tigres, posterior a ello, Mohamed presentó su renuncia.
¿Cómo fue el paso de Mohamed en Pumas?
Mohamed llegó a Pumas en el Clausura 2023, para reemplazar a Rafael Puente. A pesar de los esfuerzos, Universidad Nacional quedó fuera de puestos de clasificación en dicho torneo, pero el trabajo para el entrenador apenas comenzaba al preparar su primer semestre completo.
En el Apertura 2023, Pumas se ubicó en cuarto lugar de la tabla, y en Cuartos de Final echó a Chivas, pero en Semifinales no logró superar a Tigres. La renuncia de Mohamed sorprendió a la opinión pública, pero la única explicación de su salida fue que se trató de temas personales.
Mohamed reconoce su deuda con Pumas
En entrevistas después de su etapa en Cantera, Mohamed reconoció que tiene una deuda pendiente con Pumas por irse de una manera abrupta, además de detallar que necesitaba descanso y “acomodar muchas cosas” fuera del futbol.
Mohamed dirigió 29 encuentros en Pumas, en los que logró 12 triunfos, seis empates y 11 derrotas. Su capítulo en el Pedregal dejó sensaciones positivas y la ilusión de que su proyecto era el indicado para llevar al conjunto auriazul al éxito. Ahora visitará una vez más el Estadio Olímpico Universitario con Toluca, club al que hizo Bicampeón.