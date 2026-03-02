Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Reencuentro! Antonio Mohamed y su deuda pendiente con Pumas

Antonio Mohamed vuelve a CU para enfrentarse a Pumas
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 11:44 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El ‘Turco’ visitará Ciudad Universitaria en la Jornada 9 del Clausura 2026

El encuentro entre Pumas y Toluca tiene todos los ingredientes para ser considerado uno de los más interesantes del torneo, pues además de tratarse de los únicos equipos invictos en lo que va del Clausura 2026, también cuenta con historias como la del pasado de Antonio Mohamed en el banquillo de Universidad Nacional.

El entrenador argentino visitará una vez más el Olímpico Universitario, para reencontrarse con una afición que le guarda un cierto grado de cariño, pero que a la vez lo mira con extrañeza por su decisión en diciembre de 2023, cuando presentó su renuncia.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | MEXSPORT

El ‘Turco’ tuvo una etapa en Pumas que finalizó de manera prematura, con solo ocho meses en el cargo, los cuales fueron positivos pese a que en aquel torneo, el Apertura 2023, el equipo quedó eliminado en Semifinales ante Tigres, posterior a ello, Mohamed presentó su renuncia.

Antonio Mohamed, exentrenador de Pumas | IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Mohamed en Pumas?

Mohamed llegó a Pumas en el Clausura 2023, para reemplazar a Rafael Puente. A pesar de los esfuerzos, Universidad Nacional quedó fuera de puestos de clasificación en dicho torneo, pero el trabajo para el entrenador apenas comenzaba al preparar su primer semestre completo.

En el Apertura 2023, Pumas se ubicó en cuarto lugar de la tabla, y en Cuartos de Final echó a Chivas, pero en Semifinales no logró superar a Tigres. La renuncia de Mohamed sorprendió a la opinión pública, pero la única explicación de su salida fue que se trató de temas personales.

Mohamed reconoce su deuda con Pumas

En entrevistas después de su etapa en Cantera, Mohamed reconoció que tiene una deuda pendiente con Pumas por irse de una manera abrupta, además de detallar que necesitaba descanso y “acomodar muchas cosas” fuera del futbol.

Afición de Pumas en Tijuana | MEXSPORT

Mohamed dirigió 29 encuentros en Pumas, en los que logró 12 triunfos, seis empates y 11 derrotas. Su capítulo en el Pedregal dejó sensaciones positivas y la ilusión de que su proyecto era el indicado para llevar al conjunto auriazul al éxito. Ahora visitará una vez más el Estadio Olímpico Universitario con Toluca, club al que hizo Bicampeón.

Últimos videos
Lo Último
13:02 ¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
12:54 VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
12:54 Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
12:30 ¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
12:07 ¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
11:58 Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista
11:52 Fiesta en Los Ángeles, cortesía de Djokovic y Doncic: Así celebraron juntos el cumpleaños del astro de la NBA
11:44 ¡Reencuentro! Antonio Mohamed y su deuda pendiente con Pumas
11:41 ¡Suenan las campanas! Taylor Swift y Travis Kelce ponen fecha para su boda
11:32 ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
Futbol
02/03/2026
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Contra
02/03/2026
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
Futbol
02/03/2026
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
Futbol
02/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Contra
02/03/2026
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Kylian Mbappé durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Futbol
02/03/2026
Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista