¡Reencuentro! Antonio Mohamed y su deuda pendiente con Pumas

El encuentro entre Pumas y Toluca tiene todos los ingredientes para ser considerado uno de los más interesantes del torneo, pues además de tratarse de los únicos equipos invictos en lo que va del Clausura 2026, también cuenta con historias como la del pasado de Antonio Mohamed en el banquillo de Universidad Nacional.

El entrenador argentino visitará una vez más el Olímpico Universitario, para reencontrarse con una afición que le guarda un cierto grado de cariño, pero que a la vez lo mira con extrañeza por su decisión en diciembre de 2023, cuando presentó su renuncia.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | MEXSPORT

El ‘Turco’ tuvo una etapa en Pumas que finalizó de manera prematura, con solo ocho meses en el cargo, los cuales fueron positivos pese a que en aquel torneo, el Apertura 2023, el equipo quedó eliminado en Semifinales ante Tigres, posterior a ello, Mohamed presentó su renuncia.

Antonio Mohamed, exentrenador de Pumas | IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Mohamed en Pumas?

Mohamed llegó a Pumas en el Clausura 2023, para reemplazar a Rafael Puente. A pesar de los esfuerzos, Universidad Nacional quedó fuera de puestos de clasificación en dicho torneo, pero el trabajo para el entrenador apenas comenzaba al preparar su primer semestre completo.

En el Apertura 2023, Pumas se ubicó en cuarto lugar de la tabla, y en Cuartos de Final echó a Chivas, pero en Semifinales no logró superar a Tigres. La renuncia de Mohamed sorprendió a la opinión pública, pero la única explicación de su salida fue que se trató de temas personales.

Mohamed reconoce su deuda con Pumas

En entrevistas después de su etapa en Cantera, Mohamed reconoció que tiene una deuda pendiente con Pumas por irse de una manera abrupta, además de detallar que necesitaba descanso y “acomodar muchas cosas” fuera del futbol.

Afición de Pumas en Tijuana | MEXSPORT