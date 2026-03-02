Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país

Ramiro Pérez Vásquez 15:53 - 02 marzo 2026
El mediocampista, naturalizado mexicano, a enamorado a los ibéricos

La llegada de Álvaro Fidalgo al Real Betis ha enamorado a la afición española después de sus primeros destellos dentro del futbol ibérico, tras cinco años en la Liga MX con el CF América, en donde recientemente se estrenó como goleador tras convertir un golazo en el Derbi de Sevilla de LaLiga.

Su presencia en el mediocampo de los verdiblancos ha sido enaltecida tanto que aficionados están pidiendo su llamado a la Selección Español; sin embargo, parece lucir complicado debido a que se ha oficializado su naturalización como mexicano y el visto bueno de FIFA para jugar con el Tri con el llamado “one time switch”.

Cabe mencionar, que el mecanismo del One Time Switch permite a jugadores con doble nacionalidad cambiar de federación una sola vez, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por FIFA. En un contexto donde cada vez es más común la formación binacional de futbolistas, este tipo de decisiones se han vuelto estratégicas tanto para las selecciones como para los propios jugadores.

Álvaro Fidalgo y su primer gol en LaLiga | AFP

Aficionados piden a Fidalgo para España

Entre los comentarios por parte de los seguidores, en España, en redes sociales (X) ha sido evidente” Aún estamos a tiempo de que Álvaro Fidalgo juegue para nosotros, si no lo hace, nos acordaremos toda nuestra vida”, mismo que arroba a la Real Federación Española de Futbol (RFEF), dice un usuario llamado Pegasus.

“Que tristeza que no pueda representar a España, solo él sabe porqué eligió representar a México pero es una pena, acá los pseudo analistas y fanáticos no lo quieren y buscarán cualquier cosa para reventarlo, además nuestra selección es una completa….”, menciona un aficionado de nombre Jorge Medina en X.

Fidalgo, mediocampista del Betis | Grosby Group

¿Fidalgo se cerca al Tri?

Fidalgo, quien obtuvo su carta de naturalización mexicana en 2025, cumplió con el requisito fundamental de la FIFA: radicar cinco años de manera ininterrumpida en el país. Este plazo se completó justo antes de que el jugador cerrara su ciclo con las Águilas para emprender el viaje de vuelta a España.

La intención del cuerpo técnico encabezado por el "Vasco" Aguirre no es garantizarle un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo, sino integrarlo al proceso para evaluar su adaptación al sistema de juego y verlo de cerca en el entorno del Tri; sin embargo, tras sus buenos destellos con el Betis se acercaría más subirse a la justa.

Álvaro Fidalgo previo a juego del Betis | X:@RealBetis
Álvaro Fidalgo previo a juego del Betis | X:@RealBetis

El exjugador de las Águilas del América desde su partida de Coapa ha mostrado su amor por México e incluso se empezó a trabajar por parte delos hombre de pantalón largo para poder tenerlo durante los próximo juegos del Tri ante Portugal y Bélgica, el primero de ellos en la reinaguración del Estadio Azteca.

