Houston Texans adquieren al corredor David Montgomery vía canje

El dúo dinámico en Detroit ha llegado a su fin. Los Lions han decidido separar al par de corredores que en años recientes les habían conseguido mucho éxito al intercambiar a David Montgomery a los Houston Texans a cambio de un par de selecciones de Draft.

Tras un año en el que no se cumplieron las expectativas, los Lions están buscando renovar su plantilla y para ello han decidido prescindir del corredor veterano Montgomery y reforzarse con nuevos jugadores vía el Draft de este abril.

David Montgomery llegará a los Texans | AP

Los Texans por su parte, han decidido quitarle presión a su QB titular CJ Stroud con la llegada de un jugador ofensivo experimentado y que en años recientes ha demostrado ser fundamental en el juego de Detroit.

El intercambio por el RB

A poco más de un mes de que inicie el Draft, los equipos han empezado a ser movimientos en sus roster y Houston ya firmó un nuevo refuerzo. El conjunto texano adquirió al corredor vía canje mandando una selección de cuarta ronda, así como una de séptima y al liniero ofensivo Juice Scruggs.

Houston adquiere una nueva arma a la ofensiva, mientras que los Leones reciben capital para encontrar jugadores jóvenes así como un liniero suplente en caso de alguna lesión, situación que les afectó durante la campaña este año.

Texans le dan una nueva arma a CJ Stroud | AP

Los números de Montgomery

Montgomery, de 28 años, tiene 6,115 yardas terrestres y 59 touchdowns junto con 1,890 yardas recibidas y cuatro anotaciones en cuatro temporadas con los Chicago Bears y tres con los Lions. Aunque la temporada pasada terminó con los peores de su carrera en intentos de carrera (158) y yardas terrestres (716).

Su participación vino a la baja al mismo tiempo que su compañero Jahymr Gibbs ganaba mayor reconocimiento y actividad con el primer equipo. El joven corredor destacó con los Lions ganándose un llamado al Pro Bowl en cada una de sus primeras tres temporadas.

Jahmyr Gibbs en el partido contra los Tampa Bay Buccaneers | AP&nbsp;