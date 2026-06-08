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Futbol

"Me parece divertido": Javier Tebas opinó sobre el regreso de José Mourinho a Real Madrid y LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga | AP
Javier Tebas, presidente de LaLiga | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:33 - 08 junio 2026
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El presidente de la competencia española consideró que el portugués "dará mucho juego", aunque no se enfocó en lo deportivo

Con la reelección de Florentino Pérez como presidente de Real Madrid, todo apunta a que José Mourinho se convertirá en el nuevo director técnico de los Merengues. Al respecto, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró que algo positivo tendrá el regreso del portugués al futbol español después de 13 años.

Si bien no quiso centrarse en el aspecto deportivo, Tebas recordó que en su primera etapa como estratega merengue, Mourinho protagonizó una atractiva rivalidad con Pep Guardiola en los enfrentamientos de Real Madrid y Barcelona. Por ello, el presidente de LaLiga consideró que en ese aspecto, el retorno del portgués dará mucho de qué hablar.

José Mourinho, en su etapa con el Real Madrid | AFP

¿Qué dijo Tebas sobre el regreso de Mourinho?

Al ser cuestionado sobre los planes de Real Madrid, Tebas señaló que él disfrutó la anterior etapa de 'Mou' en el futbol español. "Divertido, el regreso de Mourinho me parece divertido. No voy a opinar del tema deportivo, pero siempre he dicho que me gustaba una liga con Mourinho y Guardiola porque le daban mucha salsa. Todos conocemos a Mourinho, seguro que dará mucho juego", declaró.

Por otra parte, también relacionado con Real Madrid, Tebas aseguró que desconoce a quién se refería Florentino Pérez cuando afirmó que prepara un fichaje de 150 millones de euros. Los primeros nombres que sonaron fueron Vitinha, Joao Neves y Michael Olise, y este lunes se sumó a ellos el de Julián Álvarez, quien también está en el radar del Barça.

José Mourinho | AP

"Esperemos que, si el Real Madrid realice esa inversión, acierte y venga una gran figura", declaró Tebas, quien aseguró que en lo personal, siempre ha insistido a los clubes del futbol español que "no deben derrochar dinero".

¿Cuándo empieza la siguiente temporada de LaLiga?

Por último, Tebas habló sobre la siguiente campaña, misma que está programada para comenzar el 15 de agosto. La Final de la Copa del Mundo 2026 está agendada para el domingo 19 de julio, por lo que de esta forma los jugadores que participen en el torneo de la FIFA tendrán días suficientes de descanso.

En el caso de que futbolistas que militan en LaLiga jueguen las Semifinales o la Final, Tebas aseguró que se hará el ajuste necesario en el calendario para garantizar “los 21 días de vacaciones reglamentarios”.

Tebas en conferencia | X: @Tebasjavier
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