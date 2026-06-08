¿Se lo quita a Barcelona? Florentino Pérez quiere a Julián Álvarez en Real Madrid

Florentino Pérez ganó las elecciones presidenciales de Real Madrid y ya empezó con la planeación de cara al mercado de verano. Entre sus primeras acciones trasciende la intención de reforzar el ataque de su plantilla y, de paso, arruinar los planes de su acérrimo rival: Barcelona.

Según reportes de Sky Sports Alemania y replicados por medios de habla hispana, el mandatario merengue tiene en mente el fichaje de Julián Álvarez. El argentino está en el radar del Barça desde mucho antes del final de la Temporada 2025-26, pero Atlético de Madrid no quiere soltar con facilidad a una de sus figuras y menos con rivales directos en la lucha por el título de LaLiga.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

¿Qué se sabe del interés de Real Madrid en Julián Álvarez?

Con la reelección, Florentino extenderá su mandato hasta 2030 y una de las promesas que hizo fue la de concretar el fichaje más caro en la historia del club blanco. Como tal, el dirigente no reveló el nombre del jugador que tiene en mente y comenzaron a circular rumores que apuntaban a Vitinha, Joao Neves y Michael Olise.

Sin embargo, fue este lunes 8 de junio, a poco de que inice la Copa del Mundo 2026, que Sky Sports Alemania apuntó a Julián. La 'Araña' tiene contrato con Atlético hasta junio de 2030 y con una cláusula que, según la prensa europea, está valorada en alrededor de 150 millones de euros, esto con el objetivo de desalentar a cualquier club interesado en los servicios del delantero.

En ese contexto, desde hace semanas circula la versión de que Barcelona tiene la disposición de negociar y, sobre todo, que el jugador ha expresado su deseo de cambiar de aires. No obstante, la irrupción de Real Madrid en el mercado podría frenar los avances del equipo culé, ya que los Merengues quieren un elemento que potencie más el ataque comandado por Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

¿Qué dicen en el entorno de Julián Álvarez?

Pero a pesar de los rumores, por ahora la postura del representante de Julián, Fernando Hidalgo, es de que se trata de pura espculación. El agente aseguró que por ahora ellos no han tenido ningún tipo de acercamiento, como tampoco lo ha habido con Atlético.

"¿Julián como el fichaje ‘galáctico’ del Madrid? No tenemos ninguna información al respecto y nadie se ha puesto en contacto con nosotros sobre este asunto”, declaró el representante del delantero, quien por ahora está concentrado con la Selección de Argentina, que buscará repetir su título mundial con Lionel Scaloni.