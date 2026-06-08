¡Aleluya! Real Madrid lanza jersey especial con el nombre del Papa León XIV

El Real Madrid encontró una forma muy particular de aprovechar la inesperada conexión entre el club y el Papa León XIV. Luego de que el pontífice reconociera públicamente su afición por la escuadra merengue, la institución española lanzó una edición especial de su camiseta con el nombre "León" y el dorsal "XIV".

VÍDEO | 👕⚪️ El Real Madrid vende la camiseta con el nombre de León XIV a 195 euros, después de que el papa desvelara su afición por el conjunto madridista. pic.twitter.com/SAp4pLt2JG — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 8, 2026

La prenda ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales del club y rápidamente llamó la atención de aficionados y coleccionistas por tratarse de una edición inspirada en el máximo representante de la Iglesia Católica.

EL PAPA LEÓN XIV CONFIESA QUE ES DEL REAL MADRID



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El Real Madrid aprovecha la popularidad del Papa madridista

La iniciativa surgió después de que León XIV confesara durante su viaje a España que simpatiza con el Real Madrid, aunque aclaró que, como Papa representa a todos los equipos. Sus declaraciones generaron una enorme repercusión en el mundo deportivo y fueron celebradas por el madridismo.

De acuerdo con reportes en España, la camiseta especial muestra el nombre "León" en la espalda y el número romano XIV, en referencia al nombre que adoptó el pontífice tras su elección. Además, Florentino Pérez tiene previsto entregarle personalmente una de estas playeras durante su encuentro con el Santo Padre.

Mbappé, Bellingham y Vinicius con la nueva equipación de Real Madrid | realmadrid.com

Una camiseta que une futbol y religión

El lanzamiento coincidió con la visita de León XIV a Madrid, donde participó en diversos actos multitudinarios, incluido un evento celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid en el Santiago Bernabéu l X:realmadrid

La peculiar camiseta se ha convertido en uno de los artículos más comentados del día en redes sociales, mezclando dos de las pasiones que mueven a millones de personas alrededor del mundo: el futbol y la fe.

Aunque se trata de una edición especial, el gesto también refuerza la relación simbólica entre el Real Madrid y un pontífice que no ocultó su simpatía por el conjunto blanco, algo que el club no dejó pasar desapercibido.