Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Aleluya! Real Madrid lanza jersey especial con el nombre del Papa León XIV

Equipo del Real Madrid | AP Jersey del Real Madrid con el nombre del Papa León | CAPTURA DE PANTALLA X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:26 - 08 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El club merengue puso a la venta una camiseta personalizada en honor al pontífice, quien recientemente reveló su simpatía por la institución blanca

El Real Madrid encontró una forma muy particular de aprovechar la inesperada conexión entre el club y el Papa León XIV. Luego de que el pontífice reconociera públicamente su afición por la escuadra merengue, la institución española lanzó una edición especial de su camiseta con el nombre "León" y el dorsal "XIV".

La prenda ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales del club y rápidamente llamó la atención de aficionados y coleccionistas por tratarse de una edición inspirada en el máximo representante de la Iglesia Católica.

El Real Madrid aprovecha la popularidad del Papa madridista

La iniciativa surgió después de que León XIV confesara durante su viaje a España que simpatiza con el Real Madrid, aunque aclaró que, como Papa representa a todos los equipos. Sus declaraciones generaron una enorme repercusión en el mundo deportivo y fueron celebradas por el madridismo.

De acuerdo con reportes en España, la camiseta especial muestra el nombre "León" en la espalda y el número romano XIV, en referencia al nombre que adoptó el pontífice tras su elección. Además, Florentino Pérez tiene previsto entregarle personalmente una de estas playeras durante su encuentro con el Santo Padre.

Mbappé, Bellingham y Vinicius con la nueva equipación de Real Madrid | realmadrid.com
Mbappé, Bellingham y Vinicius con la nueva equipación de Real Madrid | realmadrid.com

Una camiseta que une futbol y religión

El lanzamiento coincidió con la visita de León XIV a Madrid, donde participó en diversos actos multitudinarios, incluido un evento celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid en el Santiago Bernabéu l X:realmadrid

La peculiar camiseta se ha convertido en uno de los artículos más comentados del día en redes sociales, mezclando dos de las pasiones que mueven a millones de personas alrededor del mundo: el futbol y la fe.

Aunque se trata de una edición especial, el gesto también refuerza la relación simbólica entre el Real Madrid y un pontífice que no ocultó su simpatía por el conjunto blanco, algo que el club no dejó pasar desapercibido.

Mbappé en el Real Madrid vs Real Oviedo | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Real Madrid
Lo Último
15:09 L’Jarius Sneed firma con los Kansas City Chiefs para la temporada 2026
15:08 "Gracias por lesionar jugadores": Hermano de Ronald Araujo arremete contra Bielsa por lesión del jugador de Barcelona
14:50 Christian Eriksen afirma estar bien, tras recibir el alta médica luego del susto vivido ante Ucrania
14:43 ¡9 defensas y contando! Penta vence a Rey Mysterio y mantiene el Campeonato Intercontinental
14:40 ¿Se dará el milagro? Bruja lanza inesperada predicción sobre México y el Quinto Partido
14:37 ¿Cuándo y contra quién debuta Inglaterra en el Mundial 2026?
14:35 ¡HONOR! Memo Ochoa recibe la bandera a manos de Claudia Sheinbaum
14:25 Esteban Solari apunta a convertirse en el nuevo entrenador de Pumas; esto se sabe
14:16 Con hermetismo y pesimismo, la Selección de Sudáfrica se prepara para el partido inaugural del Mundial 2026
14:12 Lista completa de artículos prohibidos para entrar al Fan Fest del Mundial 2026