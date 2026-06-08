Mundial 2026: estos son los ocho hermanos que coincidirán en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de 2026 tendrá un atractivo especial: la presencia de varios pares de hermanos que compartirán la experiencia mundialista. En total, ocho parejas de futbolistas podrían coincidir en la máxima cita del balompié, ya sea defendiendo los colores de una misma selección o enfrentándose con distintos países.

Los Bacuna

Entre los casos más llamativos destacan los hermanos Bacuna, representantes de Curazao. Leandro Bacuna, jugador del Igdir, y Juninho Bacuna, integrante del Volendam, forman parte de una generación que ha impulsado el crecimiento de la selección caribeña y buscarán hacer historia juntos en el torneo.

Los Hernández

Francia también contará con una dupla de hermanos de primer nivel. Theo Hernández, lateral del Milan, y Lucas Hernández, defensor del PSG, volverán a compartir vestuario con los Bleus. Ambos han sido piezas importantes en los éxitos recientes del combinado francés y apuntan a tener un papel protagónico en Norteamérica 2026.

Theo y Lucas Hernández se suman a pareja de hermanos que juegan una Final de Mundial | ESPECIAL

Los Timber

Los Países Bajos tendrán dos ejemplos de fraternidad futbolística. Por un lado, los gemelos Jurrien Timber, del Arsenal, sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer su bad por lesión, y Quinten Timber, del Marsella, quienes se han consolidado como referentes de la nueva generación neerlandesa. Por otro, Laros Duarte, del Puskás Akadémia, y Derby Duarte, del Ludogorets Razgrad, quienes también aspiran a defender juntos los colores de Cabo Verde en la justa mundialista.

Los Williams

Mientras tanto, otras familias vivirán una experiencia distinta al representar selecciones diferentes. Ese es el caso de Iñaki Williams y Nico Williams, ambos futbolistas del Athletic Club. Aunque comparten club y lazos familiares, Iñaki compite internacionalmente con Ghana, mientras que Nico lo hace con España.

Mural original de los hermanos Williams | X:@AthleticClub

Los Doué

Una situación similar se presenta con los hermanos Doué. Désiré Doué, una de las grandes promesas del PSG, forma parte de la selección francesa, mientras que Guéla Doué, jugador del Estrasburgo, ha optado por representar a Costa de Marfil. Un posible cruce entre ambos sería una de las historias más atractivas del campeonato.

Doué | AP

Los Souttar

También destacan los hermanos Souttar. Harry Souttar, defensor del Leicester City, es uno de los pilares de Australia, mientras que John Souttar, zaguero del Rangers, representa a Escocia. La posibilidad de verlos en lados opuestos del campo añade un ingrediente especial a la competición.

Los hermanos que no llevan el mismo apellido