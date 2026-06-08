Marruecos al borde de perder a dos figuras para el Mundial 2026

La Selección de Marruecos disputó su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026 ante Noruega; sin embargo, las alarmas se encendieron después de que dos de sus figuras terminaran lesionados en Nueva Jersey.

La incertidumbre se ha apoderado del equipo tras las lesiones de Abde Ezzalzouli y Noussair Mazraoui quienes tuvieron que abandonar el encuentro, situación que generó la preocupación en el seleccionador Mohamed Ouahbi.

Marruecos enfrentando a Noruega en amistoso l X:EnMaroc

¿Qué dijo el entrenador?

"Dos jugadores se retiraron lesionados. Estamos esperando a ver qué tan grave ‌es. Eso me preocupa más”, resaltó el entrenador de cara al arranque del Mundial 2026 en el que estará debutando ante Brasil el próximo 13 de junio

Mientras tanto, respecto al partido dijo que realizaron un buen juego pese a que el partido terminó 1-1: "Dejamos una buena impresión pese a no ganar, porque ‌realmente mostramos cosas muy buenas contra un rival muy bueno.”

Marruecos enfrentando a Noruega en amistoso l X:EnMaroc

"Ese es el sentido de jugar ⁠contra equipos así. Cuando haces tantos cambios (10 en total), es difícil para el jugador, pero era importante que gestionáramos los minutos de todos”, añadió respectó a los movimientos realizados.

De acuerdo a reportes; Abde Ezzalzouli sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y Noussair Mazraoui una lesión en el hombro, este último apunta a una posible luxación parcial, pero se espera una oficilización.

Jugadores de la Selección de Marruecos en celebración en el amistoso ante Ecuador | AP

Rumbo al Mundial 2026

Será apenas la sexta participación de Marruecos en la máxima competencia de Selecciones. Previo a Qatar 2022, su mejor participación había sido en México 1986 cuando alcanzaron los Octavos de Final, en las otras ediciones se quedó en la Fase de Grupos.