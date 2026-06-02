¿Una vez más la sorpresa? Marruecos toma nivel para la Copa del Mundo después de golear a Madagascar

Marruecos cerró con autoridad su preparación ante su afición y goleó 4-0 a Madagascar en partido amistoso de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026. Los Leones del Atlas no tuvieron mayores complicaciones para imponerse en el Stade Prince Moulay Abdallah, donde mostraron contundencia, control de partido y una clara superioridad desde los primeros minutos.

Con doblete de Ismael Saibari y goles de Soufiane Rahimi y Ayoub El Kaabi, la selección marroquí firmó una actuación que le permite llegar con confianza a la recta final antes de viajar a Estados Unidos. El equipo africano, que forma parte del Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia, debutará en la Copa del Mundo ante la Canarinha el próximo 13 de junio.

Brahim Díaz fue parte de la goleada sobre el cuadro de Madagascar | IG: @equipedumaroc

Marruecos goleó a Madagascar con doblete de Ismael Saibari

Marruecos comenzó el partido con ritmo alto y apenas necesitó unos minutos para reflejar su dominio en el marcador. Ismael Saibari abrió la cuenta al minuto 4 con un remate de cabeza, luego de una asistencia de Bilal El Khannouss, en una acción que marcó el rumbo del encuentro y dejó sin reacción a Madagascar.

El propio Saibari volvió a aparecer al minuto 25 para firmar su doblete, esta vez después de aprovechar un error defensivo del conjunto visitante. El mediocampista fue la gran figura del partido, no solo por sus goles, sino también por su movilidad y presencia en el área, justo en medio de los rumores que lo acercan al Bayern Munich.

Ismael Saibari anotó dos goles en el duelo | IG: @equipedumaroc

La selección africana incluso pudo aumentar la ventaja antes del descanso, pues Saibari tuvo un par de oportunidades más, aunque el arquero de Madagascar evitó una caída más amplia en la primera mitad. Por la banda izquierda, Abde Ezzalzouli también generó peligro constante y fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo marroquí.

Marruecos llega motivado al Mundial 2026 tras vencer a Madagascar

En el complemento, Marruecos mantuvo el control del partido y terminó por sentenciar la goleada en los últimos minutos. Soufiane Rahimi marcó el 3-0 desde el punto penal al minuto 75, en una acción que terminó por apagar cualquier intento de reacción de Madagascar, que nunca logró asentarse ni competir de igual a igual.

La situación para el conjunto visitante empeoró con la expulsión de El Hadary Raheriniaina, cuando Marruecos ya tenía el partido completamente dominado. Más tarde, Ayoub El Kaabi puso el 4-0 definitivo al minuto 87, después de una jugada en la que Brahim Díaz, con apenas unos minutos en el campo, participó en la creación del último tanto.

Ez Abde en el partido ante Madagascar | IG: @equipedumaroc