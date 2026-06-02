Un total de 289 jugadores naturalizados estarán presentes en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un nuevo récord no solo por la expansión a 48 selecciones, sino también por la cantidad de futbolistas que defenderán una camiseta distinta a la del país donde nacieron.

De acuerdo con los registros de las convocatorias mundialistas, un total de 289 jugadores disputarán el torneo representando a una nación diferente a su lugar de nacimiento.

Curazao hace historia al jugar su primer Mundial | ESPECIAL

Para esta edición, 40 de las 48 selecciones participantes tendrán al menos un jugador no nacido en el territorio que representan, una cifra que refleja la diversidad cultural que caracteriza al futbol moderno.

Curazao, la selección con más jugadores nacidos fuera de su territorio

El caso más llamativo del Mundial 2026 será el de Curazao. La selección caribeña contará con 25 de sus 26 futbolistas nacidos fuera de la isla, principalmente en países europeos como Países Bajos, debido a los vínculos históricos y políticos que existen entre ambas naciones.

Esta situación convierte a Curazao en el equipo con mayor cantidad de jugadores nacidos en el extranjero dentro de toda la Copa del Mundo.

Selección Mexicana | IMAGO7

México tendrá cinco jugadores nacidos fuera del país

La Selección Mexicana de Futbol también forma parte de esta tendencia. Para el Mundial 2026 contará con cinco futbolistas nacidos fuera del territorio nacional: Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Santiago Giménez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Qatar 2022 ya había mostrado esta tendencia

El crecimiento de los jugadores naturalizados o elegibles por ascendencia no es algo nuevo. En la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 participaron 137 futbolistas nacidos fuera del país que representaban, mientras que 28 de las 32 selecciones clasificadas tuvieron al menos un jugador no nacido en su territorio.