¿No están listos? Jugadores de la Selección Mexicana trabajan por separados

Se acerca el inicio de la Copa del Mundo con el duelo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica; el conjunto dirigido por Javier Aguirre trabajadores a marchas forzadas; sin embargo, hay algunos que siguen sin encontrarse al cien por ciento.

De acuerdo con Juan Carlos Ibarrarán el Tri se encuentra trabajando con entrenamientos a doble sesión; pero, hay un detalle con algunos futbolistas que lo están haciendo por separado debido a que aun no se encuentran al nivel del resto fisicamente.

“El día de hoy iniciaron la doble sesión de entrenamiento, me comentan que hay jugadores que todavía no están al cien, jugadores que los tienen entrenando, por aparte para acelerar el que estén mejor para el arranque de la Copa del Mundo que arranca en nueve días, es algo que contradice a Javier Aguirre, bueno también es el tema de poner a los jugadores a su mejor nivel”, mencionó en el programa de ‘Infiltrados’ de RÉCORD, que puedes seguir a través de todas las plataformas en punto de las 13:00hrs.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Quiénes son los jugadores que trabaja por separado?

El periodista que ha seguido de cerca a la Selección Mexicana resalta que son cuatros los jugadores que se encuentran en las practicas por separado; César Montes, Edson Álvarez, Luis Chávez y Alexis Vega, este último con el tema de la rodilla.

Edson Álvarez con México | IMAGO7

Alexis Vega estará al cien para el Mundial?

Cabe mencionar, que durante una conferencia de prensa, recientemente, el ‘Vasco’ reconoció que al inicio del proceso existían interrogantes sobre las condiciones de Alexis Vega por lo que decidió observar de cerca antes de tomar una decisión definitiva.

"Alexis se hizo una limpieza, es un jugador que ha sufrido con esa rodilla, ha sufrido mucho, ha tenido cirugías y vino condicionado en parte. Le dije que necesitaba verlo en el proceso y me ha convencido gratamente", señaló Aguirre.

Alexis Vega, en concentración con Selección Mexicana | IMAGO7

"Tú lo ves caminar y claro que se le nota que tiene una situación de una rodilla que ha sido intervenida varias veces, pero no le merma ni su velocidad ni su condición física. No le hemos dado ningún día de descanso, ha hecho trabajo de gimnasio y todo ha sido corroborado por nuestros profesionales", explicó el entrenador.