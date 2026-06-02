“Me imagino levantando la Copa del Mundo”: Raúl Jiménez sueña con conquistar el Mundial con México

El arranque de la Copa del Mundo 2026 se encuentra a tan solo días de hacerse realidad en México, Estados Unidos y Canadá; previo al inicio del torneo la ilusión crece en todas las selecciones en busca de conquistar el trofeo de 18 quilates, especialmente para Raúl Jiménez.

El atacante de la Selección Mexicana sueña con levantar la copa en Nueva York: “Yo me imagino levantando la Copa en el Estadio de New York, Hay que ir paso a paso, viendo cómo se puede ir haciendo realidad eso.2, resaltó en entrevista con ESPN.

Jiménez mencionó que es ir paso a paso y tener como objetivo el primer lugar en el Grupo Z: “Son tres partidos de fase de grupo y cinco para ser campeón. Paso a paso, hacer lo mejor en fase de grupo, hacer lo que pase para quedar en primer lugar e ir al tú por tú.”

Raúl Jiménez con México en el dÍa de medios | IMAGO7

¿Una nueva revancha?

Raúl Jiménez resaltó que es el momento de aprovechar este torneo después de habérsele negado poder mostrar su calidad en Mundiales pasados: “Tengo que aprovechar este momento, alargarlo, llegar al Mundial motivado, sabiendo que este tiene que ser, diferentes factores en Mundiales pasados no me dejaron mostrar como me hubiera gustado. Se puede hacer una gran Copa del Mundo.”

Javier Aguirre y Rafa Marquez | IMAGO7

Por el sueño en el Mundial 2026

La Selección Mexicana es una de las que tiene más experiencia en las Copas del Mundo, pues será su decimoctava ocasión que participará en una. El Tri tiene una deuda histórica al tener como máximo logro unos Cuartos de Final, en el Mundial 1970 y en el de 1986.

Javier Aguirre será el encargado de guiar a México en la Copa del Mundo 2026, con una amplia experiencia no solo en clubes, sino que también en el Tri, al ser el entrenador en la justa de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

El Tri arrancará el Grupo A enfrentando a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el mítico Coloso de Santa Úrsula, posteriormente a Corea del Sur en Guadalajara y cerrará la Fase de Grupos ante la República Checa en el Estadio Azteca.

Selección Mexicana | IMAGO7