Alexis Vega portará el 10 de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Cada vez que la Selección Mexicana disputa una Copa del Mundo, uno de los temas que más expectativa genera entre los aficionados es la asignación del dorsal 10.

Históricamente, esta camiseta fue reservada para futbolistas elegidos para liderar el ataque del Tricolor y convertirse en referentes dentro del terreno de juego.

Con la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de 2026, la conversación vuelve a girar alrededor de quién será el encargado de portar uno de los números más representativos del futbol mexicano y en esta ocasión el jugador asignado es Alexis Vega.

Alexis Vega en el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Ghana | MEXSPORT

El atacante fue el encargado de portar la camiseta 10 en Qatar 2022, donde disputó los tres encuentros de la fase de grupos. Aunque no logró marcar goles, fue uno de los futbolistas más participativos del equipo mexicano en el torneo.

Ahora, Vega repetirá como dueño del dorsal en la Copa del Mundo de 2026. El jugador de Toluca atraviesa una gran etapa en su carrera, siendo pieza clave en el bicampeonato de Liga MX y Concachampions conquistados por los Diablos Rojos.

En los últimos cuatro Mundiales, la responsabilidad recayó en tres nombres: Cuauhtémoc Blanco, Giovani dos Santos y Alexis Vega.

Cuauhtémoc Blanco, Corea-Japón 2002 | MEXSPORT

Cuauhtémoc Blanco, el último ídolo con la 10

La última gran leyenda en utilizar el dorsal fue Cuauhtémoc Blanco durante Sudáfrica 2010. El entonces futbolista del Irapuato vivió su tercera participación mundialista y, pese a disputar apenas 89 minutos, dejó una buena actuación al marcar el segundo gol en la victoria sobre Francia durante la fase de grupos. Con aquella anotación se convirtió en el primer mexicano en marcar en tres Copas del Mundo distintas.

Giovani repitió con la 10

Giovani dos Santos l MEXSPORT

La estafeta pasó a Giovani dos Santos en Brasil 2014. El atacante llegó como una de las principales figuras del equipo dirigido por Miguel Herrera y fue uno de los elementos más peligrosos del conjunto nacional. México alcanzó los octavos de final y estuvo a minutos de eliminar a Países Bajos.

Cuatro años después, en Rusia 2018, Giovani volvió a recibir el dorsal 10; sin embargo, su participación fue mucho menor y únicamente disputó 13 minutos durante el encuentro frente a Corea del Sur.

En 2019 regresó al futbol mexicano para jugar con América, aunque diversas lesiones afectaron la recta final de su carrera. Actualmente, se mantiene alejado de las canchas y enfocado en actividades empresariales relacionadas con el sector químico-petrolero y la compraventa de automóviles de lujo.

Jugadores mexicanos que han portado el número 10 en Mundiales