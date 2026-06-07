Marruecos empata ante Noruega con lesionados como protagonistas

Marruecos y Noruega igualaron 1-1 en un intenso partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, en un encuentro que dejó emociones, goles y preocupación para ambas selecciones debido a las lesiones sufridas por algunos de sus futbolistas a pocos días de la máxima cita del fútbol internacional.

¿Cómo fueron los goles?

El conjunto marroquí golpeó temprano y tomó la iniciativa apenas al minuto 8. Tras una rápida jugada ofensiva, Brahim Díaz recibió dentro del área y sacó un potente derechazo cruzado que dejó sin opciones al guardameta noruego. El balón se incrustó junto al poste y desató la celebración de los africanos.

Con la ventaja en el marcador, Marruecos se mostró cómodo durante gran parte del primer tiempo. La movilidad de sus atacantes y la solidez defensiva impidieron que Noruega encontrara espacios claros para generar peligro, mientras Brahim seguía siendo el hombre más desequilibrante sobre el terreno de juego.

Marruecos enfrentando a Noruega en amistoso l X:EnMaroc

Los escandinavos reaccionaron tras el descanso y adelantaron líneas en busca del empate. El ingreso de jugadores ofensivos y una mayor posesión del balón comenzaron a inclinar el partido hacia la portería marroquí, obligando a la defensa rival a multiplicarse para mantener la ventaja.

La insistencia noruega finalmente tuvo recompensa al minuto 75. Martin Ødegaard apareció dentro del área para aprovechar una jugada colectiva y definir con precisión frente al arquero, estableciendo el 1-1 que terminó reflejando el equilibrio mostrado por ambos equipos durante gran parte del compromiso.

Martin Odegaard durante juego entre Noruega y Bulgaria | EFE

A partir de ese momento, el encuentro ganó intensidad. Marruecos intentó recuperar la ventaja con rápidas transiciones, mientras Noruega buscó aprovechar el impulso anímico del empate. Sin embargo, ninguna de las dos selecciones logró encontrar el gol del triunfo en los minutos finales.

¿Quiénes fueron los lesionados?

Más allá del resultado, las alarmas se encendieron en ambos banquillos. El defensor marroquí Noussair Mazraoui tuvo que abandonar el partido tras resentirse físicamente, situación que generó preocupación entre el cuerpo técnico y los aficionados considerando la cercanía del Mundial 2026.

Marruecos pasó por encima de sus rivales africanos | IG: @equipedumaroc