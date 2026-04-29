Corazón de Marruecos: José Ron, África Zavala y Claudia Álvarez protagonizan nueva telenovela
La televisión mexicana apuesta nuevamente por los melodramas clásicos con Corazón de Marruecos, la nueva telenovela producida por Rosy Ocampo, que retoma la historia de Muchacha italiana viene a casarse con una versión actualizada y ambientada entre Marruecos y México.
El proyecto ya confirmó a sus protagonistas: África Zavala, José Ron y Claudia Álvarez, junto a un elenco que mezcla figuras consolidadas y nuevos talentos.
¿De qué trata Corazón de Marruecos?
La historia sigue a Yasmine, una mujer que huye de Marruecos para escapar de un matrimonio forzado. Su camino la lleva a México, donde busca empezar de nuevo.
En ese proceso conoce a León, heredero de un emporio joyero, con quien desarrollará una relación marcada por los prejuicios, las diferencias culturales y el amor.
La trama retoma la esencia del melodrama original —centrado en una joven que llega a otro país en busca de oportunidades— pero con un giro contemporáneo y una nueva ambientación internacional.
Elenco confirmado de la nueva telenovela
El reparto de Corazón de Marruecos incluye nombres reconocidos de la televisión mexicana:
África Zavala
José Ron
Claudia Álvarez
Daniela Romo
Chantal Andere
Mark Tacher
Luis Roberto Guzmán
Arcelia Ramírez, entre otros.
La producción destaca por reunir tanto a actores de trayectoria como a nuevas caras, apostando por una mezcla generacional en pantalla.
Una nueva versión de un clásico de la TV
Corazón de Marruecos forma parte de las múltiples adaptaciones de Muchacha italiana viene a casarse, una historia que ha tenido versiones desde 1971 en México y que incluso cuenta con un remake reciente emitido entre 2014 y 2015.
La nueva producción busca conectar con audiencias actuales, manteniendo el eje romántico pero incorporando temas como migración, libertad y choque cultural.
Locaciones y producción internacional
Uno de los elementos clave de Corazón de Marruecos será su apuesta visual, ya que contará con locaciones en Marruecos y en la Ciudad de México, lo que refuerza el contraste cultural que atraviesa la historia.
¿Cuándo se estrena?
La producción tiene previsto su lanzamiento a finales de 2026 por Univision y ViX y llegará a Las Estrellas a inicios de 2027.