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Corazón de Marruecos: José Ron, África Zavala y Claudia Álvarez protagonizan nueva telenovela

Rosy Ocampo presentó al elenco de ‘Corazón de Marruecos’, su nueva prooducción. / Georgina Sánchez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:21 - 29 abril 2026
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La nueva producción de Rosy Ocampo llegará a finales de 2026 y contará una historia de amor entre dos culturas, con locaciones en Marruecos y CDMX

La televisión mexicana apuesta nuevamente por los melodramas clásicos con Corazón de Marruecos, la nueva telenovela producida por Rosy Ocampo, que retoma la historia de Muchacha italiana viene a casarse con una versión actualizada y ambientada entre Marruecos y México.

El proyecto ya confirmó a sus protagonistas: África Zavala, José Ron y Claudia Álvarez, junto a un elenco que mezcla figuras consolidadas y nuevos talentos.

José Ron, África Zavala y Claudia Álvarez encabezan la nueva telenovela Corazón de Marruecos. / Georgina Sánchez

¿De qué trata Corazón de Marruecos?

La historia sigue a Yasmine, una mujer que huye de Marruecos para escapar de un matrimonio forzado. Su camino la lleva a México, donde busca empezar de nuevo.

En ese proceso conoce a León, heredero de un emporio joyero, con quien desarrollará una relación marcada por los prejuicios, las diferencias culturales y el amor.

La trama retoma la esencia del melodrama original —centrado en una joven que llega a otro país en busca de oportunidades— pero con un giro contemporáneo y una nueva ambientación internacional.

La historia sigue a Yasmine, quien huye de un matrimonio forzado en Marruecos para comenzar una nueva vida en México. / Georgina Sánchez

Elenco confirmado de la nueva telenovela

El reparto de Corazón de Marruecos incluye nombres reconocidos de la televisión mexicana:

  • África Zavala

  • José Ron

  • Claudia Álvarez

  • Daniela Romo

  • Chantal Andere

  • Mark Tacher

  • Luis Roberto Guzmán

  • Arcelia Ramírez, entre otros.

La producción destaca por reunir tanto a actores de trayectoria como a nuevas caras, apostando por una mezcla generacional en pantalla.

El elenco reúne a figuras como Daniela Romo, Chantal Andere y Mark Tacher. / Georgina Sánchez

Una nueva versión de un clásico de la TV

Corazón de Marruecos forma parte de las múltiples adaptaciones de Muchacha italiana viene a casarse, una historia que ha tenido versiones desde 1971 en México y que incluso cuenta con un remake reciente emitido entre 2014 y 2015.

La nueva producción busca conectar con audiencias actuales, manteniendo el eje romántico pero incorporando temas como migración, libertad y choque cultural.

Locaciones y producción internacional

Uno de los elementos clave de Corazón de Marruecos será su apuesta visual, ya que contará con locaciones en Marruecos y en la Ciudad de México, lo que refuerza el contraste cultural que atraviesa la historia.

¿Cuándo se estrena?

La producción tiene previsto su lanzamiento a finales de 2026 por Univision y ViX y llegará a Las Estrellas a inicios de 2027.

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