Cortes de agua en CDMX: colonias afectadas y cuándo regresa el servicio

El Gobierno de la Ciudad de México informó que este miércoles 29 de abril de 2026 se registran cortes de agua y baja presión en distintas alcaldías debido a trabajos de mantenimiento y fallas en sistemas hidráulicos. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) detalló que las afectaciones son temporales, pero varían dependiendo de la zona.

Las autoridades explicaron que estas interrupciones responden tanto a reparaciones urgentes en pozos como a labores programadas de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el suministro y evitar fallas mayores en la red de agua potable.

El Gobierno de la CDMX recomienda almacenar agua y hacer uso responsable durante las afectaciones./ Pixabay

¿Qué colonias tienen corte de agua en CDMX hoy?

En la alcaldía Xochimilco, los trabajos en el Pozo S-13 han provocado baja presión en colonias como Olivar Santa María, Cerrillos Segunda Sección, El Mirador y Las Mesitas. Se espera que el servicio se restablezca completamente el jueves 30 de abril a partir de las 15:00 horas.

Por su parte, en Iztacalco, una falla mecánica en el Pozo Ciudad Deportiva 2 mantiene afectaciones en Granjas México, Ex Ejido de la Magdalena Mixiuhca y Gabriel Ramos Millán, Sección Bramadero. En esta zona, los trabajos se prolongarán y el suministro podría normalizarse hasta el 5 de mayo.

En la zona sur, específicamente en Milpa Alta, continúan las maniobras en el Pozo R-19, lo que genera baja presión en Villa Milpa Alta, San Pablo Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco y San Bartolomé Xicomulco. La autoridad estima que el servicio se regularice el 1 de mayo alrededor de las 15:00 horas.

En tanto, la situación más prolongada se presenta en Tláhuac, particularmente en el pueblo de San Andrés Mixquic, donde hay interrupción total del suministro debido a trabajos en el rebombeo Tetelco. El servicio podría normalizarse hasta el 6 de mayo cerca de las 17:00 horas.

Autoridades estiman que el servicio se normalice de forma gradual en los próximos días./ X: @SEGIAGUA

También se reportan cortes en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en Hipódromo Condesa, donde el suministro se restablecería el mismo día alrededor de las 23:00 horas. Mientras que en Cuajimalpa, colonias como Palo Alto, Granjas Palo Alto, Cooperativa Palo Alto y Lomas de Bezares recuperarán el servicio el 29 de abril a las 15:00 horas.

¿Cómo solicitar una pipa de agua en CDMX?

Ante las afectaciones, el gobierno capitalino activó el servicio de apoyo con pipas de agua gratuitas. Los ciudadanos pueden solicitar el suministro marcando a la Línea H2O (*426), donde deberán proporcionar su dirección y detallar la situación en su colonia.

Además, la SEGIAGUA mantiene atención a través de sus canales oficiales y redes sociales para dar seguimiento a los reportes ciudadanos, priorizando las zonas con mayor afectación.

Trabajos en sistemas de bombeo provocan cortes de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México./ X: @SEGIAGUA