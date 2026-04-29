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¿Cuánto cuesta celebrar el Día del Niño 2026? Esto gastarán las familias

Cada 30 de abril familias celebran a los más pequeños en México. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:56 - 29 abril 2026
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El Día del Niño se mantiene como una de las fechas con mayor consumo en México, con gastos promedio de miles de pesos por familia.

En México, la celebración del 30 de abril no solo es motivo de alegría para niñas y niños, también representa un impacto directo en la economía de los hogares. Para 2026, el gasto por el Día del Niño podría oscilar entre 2,000 y 5,000 pesos por familia, dependiendo del tipo de festejo.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), este incremento ocurre en un contexto marcado por la inflación y un consumo más cauteloso por parte de las familias.

Celebrar a los más pequeños implica ajustes en el presupuesto familiar en 2026. / iStock

¿Cuánto gastarán las familias en el Día del Niño 2026?

Las estimaciones apuntan a que una familia promedio —de cuatro integrantes, con dos menores— desembolsará entre 2,000 y 5,000 pesos para celebrar esta fecha.

Este monto incluye regalos, salidas, comida y actividades recreativas. Incluso, el costo de un juguete en el mercado formal puede partir de 1,000 pesos, lo que eleva rápidamente el gasto total.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, advirtió que esta fecha, aunque significativa, se ha convertido en una presión económica:

“Se ha transformado en una carga económica relevante para muchas familias”.

El Día del Niño impulsa el consumo en sectores como jugueterías, restaurantes y entretenimiento. / Pixabay

Derrama económica: una de las fechas más importantes del año

El Día del Niño no solo impacta a los hogares, también es clave para el comercio. La Concanaco-Servytur estima una derrama económica de 37,500 millones de pesos en 2026, lo que representa un crecimiento de 5% respecto a 2025.

Además, esta celebración beneficiará a alrededor de 3.6 millones de negocios en todo el país, especialmente en sectores como:

  • Jugueterías

  • Restaurantes

  • Tiendas de electrónicos

  • Cines y entretenimiento

  • Comercio local

El gasto en regalos, comida y entretenimiento eleva el costo del festejo del 30 de abril. / iStock

Festejar en tiempos de inflación

El contexto económico actual también influye en cómo se celebra. La inflación y el menor poder adquisitivo han llevado a muchas familias a ajustar sus gastos o elegir opciones más económicas.

Aun así, el Día del Niño se mantiene como una de las fechas con mayor consumo en México, solo por debajo de celebraciones como el Día de las Madres y la temporada decembrina.

El Día del Niño se celebra el 30 de abril en México. / Pixabay
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