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Hospitalizan al influencer ‘Baby Face’: esto se sabe sobre su estado de salud

El influencer apodado Baby Face fue hospitalizado de emergencia/IG: @oscarbabyface
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:28 - 29 abril 2026
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Oscar Espinoza es un reconocido creador de contenido en Monterrey, que participa en proyectos como Big & Fashion y La Marraniza

En redes sociales sorprendió la noticia sobre la hospitalización de emergencia del influencer Oscar Espinoza, mejor conocido como ‘Baby Face’, quien compartió imágenes desde una cama de hospital, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud.

El influencer Baby Face encendió las alarmas al compartir que estaba hospitalizado/IG: @oscarbabyface

Publicación encendió las alarmas

El influencer originario de Monterrey, reconocido por proyectos como Big & Fashion y La Marraniza, preocupó a sus seguidores al publicar una fotografía hospitalizado acompañada del mensaje: “Siempre de la mano de Dios”.


La imagen generó inquietud entre sus seguidores y compañeros del medio, quienes comenzaron a preguntar por su estado de salud.

Confirma que todo salió bien

Posteriormente, ‘Baby Face’ actualizó su situación con otra publicación, en la que aseguró que todo había salido bien tras un procedimiento médico.


“¡Todo salió muy bien GAD (Gracias a Dios)! ¡Muchas gracias a todos los que me dejaron sus buenas vibras y sus buenos deseos, los amo amigos!”, escribió.


El mensaje fue acompañado por un video en el que se le observa caminando dentro de su habitación de hospital, con suero, bata y las piernas vendadas, mostrando un semblante cansado, pero levantando el pulgar en señal de tranquilidad.

Sin detalles sobre su estado de salud

Hasta el momento, no se ha informado cuál fue el problema de salud que llevó a su hospitalización.


En redes sociales, algunos usuarios especulan que podría estar relacionado con su condición física, aunque esto no ha sido confirmado.

¿Quién es ‘Baby Face’?

Oscar Espinoza es un influencer regiomontano que ha logrado conectar con el público gracias a su carisma.


Cuenta con más de 6 millones de seguidores en TikTok, además de presencia en otros proyectos digitales.


Su contenido se centra en:

  • Comedia

  • Moda en tallas extra

  • Reseñas de comida

  • Colaboraciones con otros creadores.

Baby Face es parte de un popular proyecto de internet conocido como Big & Fashion/IG: @oscarbabyface
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