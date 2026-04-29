Detienen a presuntos responsables del multihomicidio en Azcapotzalco; uno era exnovio de la víctima

El caso que estremeció a la Ciudad de México dio un avance importante este 29 de abril de 2026, luego de que autoridades confirmaran la detención de cuatro presuntos responsables del asesinato de una familia en la alcaldía Azcapotzalco. Entre los capturados se encuentra Emiliano “N”, de 20 años, identificado como posible autor material del crimen.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de abril, cuando al interior de un domicilio en la calle Begonias, en la colonia Nueva Santa María, fueron localizados sin vida un hombre, una mujer y sus dos hijas menores de edad, de 12 y 17 años. De acuerdo con reportes oficiales, las víctimas presentaban heridas por arma punzocortante y signos claros de violencia.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que los agresores habrían tenido acceso al inmueble sin forzar cerraduras, lo que llevó a las autoridades a considerar que las víctimas conocían a sus atacantes. En este contexto, se estableció que Emiliano “N” había sostenido una relación con la hija mayor y recientemente retomó contacto con ella, presuntamente para facilitar la entrada al domicilio.

Entre los implicados se encuentra Emiliano “N”, señalado como autor material y exnovio de una de las víctimas./ X:@c4jimenez

¿Quiénes son los detenidos por el crimen en Azcapotzalco?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras trabajos de inteligencia y seguimiento, fueron detenidos María de Jesús “N” (24 años), José María “N” (21 años), Francisco Javier “N” (36 años) y Emiliano “N” (20 años). Las capturas se realizaron en coordinación con autoridades del Estado de México y el Gobierno federal.

SOSPECHAN Q CONOCÍAN a los ASESINOS

Las autoridades q indagan el asesinato de la familia en @AzcapotzalcoMx, descubrieron q no hay cerraduras forzadas o puertas rotas.

Todo indica q dejaron entrar a quien los atacó.

Saquearon, robaron 2 camionetas… y dejaron un msj de La Unión.… pic.twitter.com/YPfNJhHz8Y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 28, 2026

Durante el operativo, los elementos de seguridad aseguraron armas de fuego, un silenciador, cartuchos útiles, así como 95 dosis de droga entre marihuana y cocaína. Además, recuperaron dos camionetas propiedad de las víctimas, en las que se encontraron diversos objetos de valor que habrían sido sustraídos del domicilio.

Autoridades detuvieron a cuatro presuntos responsables del multihomicidio ocurrido en la colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco./ X: @c4jimenez

Las investigaciones permitieron ubicar una de las camionetas mediante el sistema de videovigilancia, la cual fue seguida hasta el municipio de Tlalnepantla y posteriormente interceptada en Atizapán de Zaragoza, donde se logró la detención de tres de los implicados.

Así fue el operativo que llevó a su captura

En un segundo despliegue, las autoridades localizaron a Emiliano “N” en un hotel ubicado en la colonia Lomas del Valle Escondido. Al verse rodeado, el sospechoso abrió fuego contra los policías, quienes repelieron la agresión y lograron herirlo antes de detenerlo. Posteriormente, fue trasladado a un hospital bajo custodia.

Las autoridades también indagan la posible relación de los detenidos con una célula delictiva dedicada al robo, despojo de inmuebles y narcomenudeo que opera entre el Estado de México y la capital. Incluso, se analiza la aparición de una manta con un supuesto narcomensaje, que habría sido colocada para confundir a los investigadores.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por el delito de homicidio, tras un reporte que alertó sobre cuatro personas sin vida en el domicilio ubicado en la demarcación referida”, indicó la dependencia.

Elementos de la SSC y policías del Estado de México lograron la captura tras un seguimiento por cámaras de videovigilancia./ SSC