¿A qué juegas Gianni? El presidente de la FIFA cobrando un tiro de esquina

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, suele ser el centro de atención por sus decisiones al frente de la organización más grande y las polémicas que rodean al entorno del futbol mundial. Sin embargo, en esta ocasión el mandatario se volvió tendencia en redes sociales, pero no por una nueva regla o el formato de algún torneo, sino por sus dudosas condiciones con el balón en los pies.

A través de un video que ha comenzado a circular con fuerza en las plataformas digitales, se puede observar al dirigente suizo intentando mostrar sus dotes futbolísticos dentro de la cancha.

🚨 FIFA president Gianni Infantino taking a corner. pic.twitter.com/8Ege7jtjjH — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 8, 2026

¿Falta de ritmo? Gianni Infantino en la cancha

En las imágenes compartidas en redes sociales, Infantino se perfila con toda la actitud de un crack para cobrar un tiro de esquina. El jerarca del balompié mundial intentó poner un pase preciso y dar una asistencia de crack a sus compañeros que esperaban en el área.

Gianni Infantino viendo un partido l AP

Lamentablemente para su causa, la técnica le falló por completo y el esférico terminó yéndose directamente detrás de la portería, en una ejecución no digna de una figura con Gianni. El video ha desatado una ola de burlas y comentarios entre los aficionados, quienes aseguran entre risas que al presidente de la FIFA le urge un poco de entrenamiento.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino l AP