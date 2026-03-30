Gianni Infantino visitó el Zócalo de Ciudad de México tras reunirse con autoridades

Faltan 73 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y esta última semana permitió ultimar detalles. Tanto los partidos del Repechaje Internacional como la reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca) fueron la oportunidad de las autoridades de prepararse rumbo al torneo de la FIFA.

En ese contexto, el presidente del organismo internacional, Gianni Infantino, estuvo en las tres ciudades mundialistas: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. En la capital, asistió al amistoso entre México y Portugal, mientras que este lunes se reunió con las autoridades nacionales y visitó el Zócalo.

Manuel Negrete, Gianni Infantino y Emilio Azcárraga durante la reapertura del Estadio Azteca | MEXSPORT

Gianni Infantino visitó el Zócalo de CDMX

El directivo suizoitaliano se presentó en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital mexicana tras una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De momento, no se saben los detalles de lo que platicaron en dicha junta la mandataria y el titular del organismo rector del futbol mundial.

Una vez concluida su reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional, Infantino paseó por el Zócalo, en el cual se observaron varias cercas en la plancha, mismas que se colocaron para la prueba operativa de cara al Mundial 2026, ya que este será uno de los principales escenarios que contará con Fan Fest.

Gianni Infantino visitó el Zócalo de la Ciudad de México este lunes | CAPTURA DE PANTALLA

Infantino también se reunió con Brugada

El "paseo" de Infantino no fue una mera visita turística, sino que también fue previo a su segunda junta del día, con el gobierno de la Ciudad de México. Como capital del país y sede del partido inaugural del Mundial 2026, la CDMX sigue con los preparativos en materia de seguridad y movilidad para el 11 de junio.

"Sostuvimos una fructífera reunión con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, para fortalecer la coordinación rumbo al Mundial 2026 y consolidar a la Ciudad de México como la mejor sede: ¡una ciudad de derechos, incluyente y culturalmente única!", escribió Brugada Molina en sus redes sociales.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino tras reunirse con la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada | X: @ClaraBrugadaM