Kylian Mbappé quiere jugar una tercera Final en Copa del Mundo

Kylian Mbappé tiene claro el objetivo rumbo a la Copa del Mundo 2026: llegar nuevamente a la Final con la Selección de France. El delantero de Real Madrid fue protagonista en Rusia 2018 y Qatar 2022, torneos en los cuales Les Bleus llegaron hasta el partido por título, por lo que ahora quiere repetir esa oportunidad.

Tras coronarse contra Croacia en Moscú y caer frente a Argentina en Lusail, Mbappé se siente listo y más maduro para el desafío de este año. "Ahora tengo la experiencia de saber lo que es un Mundial y ahora que soy el capitán del equipo, tengo que dar consejos a los más jóvenes que van a jugar por primera vez".

Mbappé en entrenamiento con la Selección de Francia en la Fecha FIFA | AP

"Sabemos lo que significa jugar un mundial, es muy complicado emocionalmente, hay mucha presión (...), vas con la presión de todo un país, vamos a jugar para más de 67 millones de franceses", declaró el delantero en entrevista con Fox Deportes.

Añadió que saben que es una responsabilidad, pero que se sienten tranquilos con lo que puede hacer la selección dirigida por Didier Deschamps. "Vamos con tranquilidad, humildad pero con ambición también de traer la copa en casa y la tercera estrella en la camiseta".

Mbappé previo a un partido con la Selección de Francia en la Fecha FIFA | AP

El recuerdo de Zidane y el objetivo de ser goleador

Con 12 anotaciones entre 2018 y 2022, Mbappé está a cuatro tantos de igualar a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales masculinos. No obstante, señaló que ése no es su principal objetivo, pues se enfoca en lo que pueda hacer el grupo.

"Soy absolutamente surrealista de únicamente pensar que puedo ser el jugador que ha metido más goles en la Copa del Mundo (...) no lo puedo creer. Yo pienso en la cosa más realista que es de ayudar a mi equipo, de pensar únicamente a cómo podemos ganar y cómo podemos llegar a la final para la tercera vez consecutivas", añadió.

Por otra parte, más allá de su experiencia en las Copas del Mundo, compartió que su primer recuerdo como aficionado fue Alemania 2006. "Porque fue la última de Zidane, que para nosotros fue el ídolo de todo un país. Hemos perdido la Final contra Italia, me recuerdo que fue mi primero recuerdo", señaló.

¿Contra quién juega Francia en el Mundial 2026?

En el sorteo de la FIFA, el equipo galo quedó ubicado en el Grupo I, junto con las selecciones de Senegal, Noruega y el ganador del partido entre Irak y Bolivia en el Repechaje de la FIFA. Su debut será ante el equipo africano el martes 16 de junio.

Olivier Giroud y Kylian Mbappé en celebración tras coronarse en la Copa Mundial Rusia 2018 | MEXSPORT