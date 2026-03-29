Francia golea a Colombia en amistoso previo al Mundial 2026

La France hizo una declaración de intenciones este domingo con su victoria por goleada ante Colombia en su segundo amistoso de esta Fecha FIFA. El equipo europeo aprovechó bien sus oportunidades al frente y confirmó que es una de las selecciones a vencer en la próxima Copa del Mundo 2026.

Pese a salir con una alineación alternativa, sin figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Aurelién Tchouaméni, que tuvieron minutos el jueves pasado contra Brasil, Les Bleues no padeció en el Northwest Stadium de Landover, Maryland y se impuso 1-3. En contraste, los Cafeteros mostraron muchas carencias a corregir, sobre todo en sector defensivo.

Marcus Thuram y Pierre Kalulu celebran en el partido amistoso de Francia contra Colombia | AP

Doué brilló ante ausencia de Mbappé

Con el astro de Real Madrid -que se quedó con ganas de celebrar su gol pues su tanto en la compensación no subió al marcador- de inicio en el banquillo, el partido de este domingo fue la oportunidad de jugadores como Désiré Doué y Marcus Thuram de demostrar su valía y así lo hicieron.

En el caso del PSG, acaparó los reflectores con un doblete que bastó para sentenciar la victoria. El primero llegó poco antes de la media hora de partido, con un disparo que se desvió en un rival, al minuto 28 del partido tras una serie de rebotes.

Désiré Doué en celebración tras su gol en el partido amistoso de Francia ante Colombia | AP

Mientras que el segundo se originó tras una pérdida de balón en la salida de Colombia que le permitió a Francia tomar mal parada a la zaga. Esta situación permitió a Doué aparecer solo dentro del área y firmar el 0-3 con un disparo que se le fue entre las manos Álvaro Montero al 55'.

Entre ambos goles llegó el tanto de Thuram, cinco minutos antes del descanso en el primer tiempo, con un remate de cabeza en el límite del área chica, entre dos defensas y ante la mala salida del arquero. A pesar de las fallas, el portero de Vélez Sarsfield evitó el cuarto en los minutos finales con un buen achique.

Por parte de Colombia, que antes del 0-1 tuvo un par de disparos desviados que no inquietaron a Brice Samba, descontaron al 77' gracias a Jáminton Campaz. El jugador de Rosario Central hizo el de la honra con un disparo cruzado que pegó en el interior del palo izquierdo del portero antes de colarse al fondo de la red.

¿Cuándo juegan de nuevo Francia y Colombia?

Después de esta Fecha FIFA, ambas selecciones tendrán algunos partidos de preparación antes del inicio del Mundial 2026. En el caso de los franceses, por ahora solo tienen programado un partido contra Costa de Marfil el 4 de junio previo a su juego ante Senegal el 16 de junio.

Désiré Doué en celebración en el partido amistoso de Francia contra Colombia | AP