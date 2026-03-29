Mourinho critica la ausencia de Neymar en la selección brasileña: "es una falta de respeto"

La Selección de Brasil cayó por 2-1 ante Francia en un amistoso disputado en el Gillette Stadium, un encuentro que sirvió de preparación para el Mundial. No obstante, el foco de atención sigue puesto en la no convocatoria de Neymar, una polémica a la que ahora se ha sumado la contundente opinión de José Mourinho.

El técnico portugués no dudó en cuestionar la decisión de dejar fuera al astro brasileño. "Imaginen que Portugal no convoque a Cristiano Ronaldo, o que Argentina no convoque a Lionel Messi. No se puede quitar a Neymar de la selección a menos que haya un acuerdo mutuo. Es una falta de respeto enorme hacia Neymar Jr.", declaró Mourinho al Diario Do Peixe.

José Mourinho, técnico del Benfica | AP

¿Por qué Ancelotti no llamó a Neymar?

Carlo Ancelotti optó por no incluir a Neymar en los amistosos contra Francia y Croacia, argumentando que el jugador no se encontraba "al 100 por ciento" físicamente tras superar una lesión muscular. A pesar de ello, la puerta para su inclusión en la lista definitiva para el Mundial permanece abierta.

Con esta decisión, la ausencia de Neymar de la Canarinha se prolonga, ya que su último partido fue el 17 de octubre de 2023 contra Uruguay en las eliminatorias sudamericanas, donde sufrió una grave lesión de rodilla.

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa con la Selección de Brasil | AP

Mourinho no fue el único en criticar

Las declaraciones de Mourinho se suman a las de otras leyendas del futbol brasileño como Romario, Ronaldo Nazario y Cafú, quienes también han expresado su sorpresa por la ausencia del delantero. Compañeros de selección como Rodrygo Goes y Vinícius Jr. han defendido públicamente el regreso de Neymar, especialmente con la vista puesta en el Mundial de 2026.

La lista final para la Copa del Mundo se anunciará el 19 de mayo. Neymar dispone de poco más de diez partidos para demostrar al seleccionador que no solo está en plena forma física, sino que también puede ser el jugador diferencial que Brasil necesita.