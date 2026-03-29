Deschamps pone en alerta a Francia previo a duelo ante Colombia

Francia vuelve a escena después de imponerse a Brasil, en el primero de sus dos juegos en esta Fecha FIFA, el conjunto dirigido por Didier Deschamps se enfrentará a Colombia mismo del cual no se confían resaltando su poder ofensivo orquestado por Luis Díaz.

“Nos enfrentamos a un muy buen equipo, con jugadores de gran nivel, pero eso no cambiará mi objetivo principal”, resaltó en primera instancia el entrenador de ‘Les Blues’ antes de recalcar el ataque de este equipo que se prepara para la Copa del Mundo 2026.

Luis Díaz en &nbsp;la Copa América 2024 | MEXSPORT

“Respeto a nivel ofensivo. Tienen jugadores muy decisivos y vamos a enfrentar a Colombia como a Brasil”. Cabe mencionar que Colombia tienen a jugadores como James Rodríguez, Luis Suárez, John Arias, John Córdoba y Luis Díaz.

Ederson durante el partido de Brasil contra Colombia en la Copa América 2024 | MEXSPORT

“Tenemos que tener en cuenta el rival, pero no se trata solo de jugar por jugar. Es un partido internacional y todo cuenta”, destacó Deschamps quien hace algunos terminó con el resultado a favor de 2-1 ante la ‘Canarinha’.

¿Cómo llegaron a este encuentro Francia vs Colombia?

Colombia llega a este encuentro con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los cafeteros cayeron recientemente ante Croacia (1:2) el 26 de marzo de 2026, pero antes habían conseguido victorias convincentes contra Australia (3:0) el 19 de noviembre de 2025 y Nueva Zelanda (2:1) el 16 de noviembre de 2025.

Previamente empataron sin goles contra Canadá (0:0) el 15 de octubre de 2025 y golearon a México (0:4) el 12 de octubre de 2025, en sus últimos cotejos en donde mostró una gran exhibición ante los pupilos de Javier Aguirre.

Raphinha golpeando el balón en partido amistoso ante Francia | AP

Por su parte, Francia muestra un excelente estado de forma con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los galos vienen de vencer a Brasil (1:2) el 26 de marzo de 2026, y anteriormente derrotaron a Azerbaiyán (1:3) el 16 de noviembre de 2025 y a Ucrania (4:0) el 13 de noviembre de 2025 en partidos de Clasificación Mundial UEFA. También empataron contra Islandia (2:2) el 13 de octubre de 2025 y vencieron a Azerbaiyán (3:0) el 10 de octubre de 2025.

Antecedente