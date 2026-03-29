Camavinga elogia a Vinicius y manda mensaje a sus detractores: “Es realmente un genio”

Eduardo Camavinga se reencontró nuevamente con su compañero, en el Real Madrid, Vinicius ahora durante el amistoso entre Brasil y Francia en el que tuvo un encuentro conmovedor con el brasileño y dejó un mensaje a sus detractores.

El mediocampista francés se sentó y convivió con el habilidoso carioca para charlar mientras varios jugadores pasaban rumbo a los vestidores, dejando un momento en la que muestran su gran amistad más allá del compañerismo deportivo.

Vinicius en el amistoso ante Francia l AP

¿Qué dijo Camavinga?

“Vini es mi G. Es una gran, gran persona. Creo que la gente no se da cuenta de que, como siempre está gritando en el campo, piensan que es un problema, pero simplemente es una persona muy emotiva”, resaltó Camavinga a ESPN

Finalmente, el francés puntualizó que Vinicius es una persona especial y no como muchos lo tachan desde una cámara o la televisión: “Cuando lo conoces personalmente, te das cuenta de que es un tipo realmente genial”.

Vinicius celebrando en el Derbi Madrileño | AP

¿Cómo fue el Brasil vs Francia?

En el Gillette Stadium, más de una década después de su último enfrentamiento, Brasil y Francia ofrecieron un amistoso con dos caras muy marcadas. Los franceses se impusieron con pegada y oficio, liderada por un Kylian Mbappé decisivo.

Mbappé lidera a Francia ante un Brasil sin contundencia | AP

Con el paso de los minutos, los franceses fueron encontrando profundidad. Y cuando Mbappé apareció, el partido cambió. En el minuto 32, el delantero ganó la espalda a la defensa tras un pase al espacio y definió con sutileza ante Ederson.

Olise filtró un pase para Ekitike, que definió con clase picando el balón ante la salida de Ederson para firmar el 0-2. Un mazazo que frenó el impulso brasileño. Brasil no se rindió. Se volcó en los últimos minutos, acumuló centros y presencia en campo rival, pero le faltó claridad en el último tercio.