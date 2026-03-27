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Futbol

Rodri rompe el silencio acerca de si jugaría en el Real Madrid: "No es una puerta cerrada"

Rodri como campeón de Copa de la Liga l X: @ManCity
Jorge Armando Hernández 07:45 - 27 marzo 2026
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Rodri, centrocampista del Manchester City, habla acerca de si vestiría en algún momento la camiseta del Real Madrid. Pese a su pasado en el Atlético de Madrid, el defensa deja la puerta abierta ante la posibilidad de jugar con el equipo merengue.

Rodri Hernández ha regresado a la titularidad con el equipo dirigido por Pep Guardiola tras una lesión de ligamento cruzado que sufrió en 2024. Pese a que los resultados no han favorecido a los Citizens tras quedar eliminados en la UEFA Champions League nuevamente ante Real Madrid, el ganador del Balón de Oro sigue siendo un elemento importante dentro de la plantilla inglesa.

Rodri celebrando con Manchester City l AP

Tras la salida y posterior retiro del centrocampista alemán Toni Kross, a Rodri se le ha relacionado con el club merengue para suplir el lugar de 'El Francotirador' ya que el conjunto blanco carece de un medio campo efectivo y necesita reforzar esa zona. En una entrevista para el medio Onda Cero acerca de su pasado colchonero y jugar en el Real Madrid, Rodri contestó sin tapujos.

Haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid, hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo. Aunque haya jugado en el Atleti, el Madrid no es una puerta cerrada para mí, no puedes renunciar a los mejores clubes.
Rodri (izquierda de Haaland) celebrando el marcador final de la Copa de la Liga l AP

El defensa también respondió que los únicos acercamientos con directivos o clubes son a través de su agente de representación, afirma que con él nadie ha hablado directamente. Resalta que le queda un año de contrato con Manchester City y que en su momento quizá si se da una oportunidad, habrá que sentarse a dialogar y negociar.

Hablan con mi agente. Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar".

Posteriormente, el defensa español fue cuestionado acerca de la polémica con Vinicius Jr. por la disputa del Balón de Oro. El jugador 'Citizen' mencionó que probablemente solamente los quisieron enfrentar el uno contra el otro, destacó el gran respeto que siente por el brasileño.

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