¡Se encienden las alarmas! Barcelona confirma lesión de Raphinha en plena Fecha FIFA

Barcelona pierde a una de sus máximas figuras en un momento muy complicado de la temporada; Raphinha causa baja tanto de la Selección Brasileña como del equipo blaugrana, pero lo que más preocupa a los aficionados, son los partidos de los cuales estará fuera.

Pese a que la lesión se dio jugando para Brasil, han sido los culés los encargados de dar la noticia a través de sus redes sociales, dejando malas sensaciones a los fanáticos, quienes no podrán ver a uno de sus capitanes por un tiempo prolongado.

Raphinha festeja en el Camp Nou luego de su hat-trick con Barcelona ante Sevilla | AP

¿Qué tiene Raphinha?

La lesión que se ha confirmado en el jugador brasileño está ubicada en el bíceps femoral del muslo derecho, tal y como ha comunicado el Barça a través de sus cuentas oficiales. Esto se ha confirmado después de que el atacante blaugrana sintiera molestias en el duelo de Brasil ante Francia.

Además de todo, también se ha notificado que el jugador no permanecerá más en la concentración carioca, regresando de inmediato con su club para comenzar con el tratamiento pertinente y que la lesión no extienda su tiempo de recuperación.

Raphinha golpeando el balón en partido amistoso ante Francia | AP

El Barça también anuncia que el tiempo mínimo que estará de baja el brasileño es de cinco semanas, mermando directamente compromisos importantes de la temporada, pues se perderá el encuentro ante Atlético de Madrid en LaLiga, al igual que la Ida en UEFA Champions League, regresando al torneo local, también se quedaría fuera del Derbi ante Espanyol, la Vuelta ante Atleti y el duelo de la Jornada 32 de visita ante Getafe.

Comunicado médico ❗



Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia.



Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento… pic.twitter.com/zYLMa6ztb3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 27, 2026

Si todo sale bien con la recuperación del exfutbolista de Leeds United, su regreso se dará al menos en el marco de la trigésima tercera fecha de LaLiga para enfrentar a Osasuna, tan solo una semana antes del Clásico ante Real Madrid el próximo 10 de mayo en el Camp Nou.

¿Con qué otras bajas cuenta el cuadro culé?

Dentro de los jugadores que estarán fuera junto a Raphinha se encuentran Álex Balde, quien tiene una lesión en los isquiotibiales y regresará a mediados de abril; Jules Koundé lo mismo, pero con un regreso más rápido que su compañero por las laterales de los blaugranas.

Frenkie de Jong es otro de los jugadores que causan baja | X: @FCBarcelona_es